10-jähriges Jubiläum – Geschenk 12

Tag Nummer 12 ist an alle Rollenspiel Fans die auf der Switch unterwegs sind gerichtet! 505 Games hat für euch gleich drei mal den RPG Hit Indivisible springen lassen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von 505 Games zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Indivisible ist ein Action-RPG mit Jump-’n‘-Run-Elementen und umwerfender, handgezeichneter Kunst und Animationen, die mit einer einzigartigen Kampfmechanik in Echtzeit kombiniert sind. Tauche ein in eine fantastische Welt mit Dutzenden spielbaren Charakteren, einer umfangreichen Geschichte und einem Gameplay, das einfach zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Auf dich wartet die typische rasiermesserscharfe Qualität, für die Lab Zero Games bekannt ist!

Unsere Geschichte handelt von Ajna, einem furchtlosen und etwas rebellischen Mädchen. Sie wurde von ihrem Vater am Rande ihres Dorfes aufgezogen, doch als ihr Zuhause angegriffen wird, erwacht plötzlich eine mysteriöse Kraft in ihr und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt.

Die gewaltige Fantasiewelt des Spiels, die Charaktere und das ästhetische Design wurden von verschiedenen Kulturen und Mythologien inspiriert. Auf ihrer Reise begegnet Ajna vielen „Inkarnationen“: Personen, die sie absorbieren und dann wieder manifestieren lassen kann, damit sie an ihrer Seite kämpfen. Es gibt viele Inkarnationen, die sie rekrutieren kann, und jede davon hat eine eigene Geschichte und Persönlichkeit. Während sie Menschen aus fernen Ländern vereint, erfährt Ajna mehr über sich selbst, über die Welt, in der sie lebt, und was noch viel wichtiger ist – darüber, wie sie sie retten kann.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.09.2020, 23:59 Uhr