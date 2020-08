10-jähriges Jubiläum – Geschenk 03

Heute öffnen wir Geschenk Nummer 3 und haben etwas Feines für die Konsolenfreunde da draußen. Wir verlosen insgesamt drei Seagate Game Drives für die PS4 in einer The Last of US II Limited Edition. Die Game Drives haben jeweils eine Speicherkapazität von 2 TB. Es können heute also drei Gewinner einen super Preis abstauben.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Seagate zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Formfaktor 2.5″ Datenträger 2TB HDD Anschluss intern SATA 6Gb/​s Anschluss extern USB 3.0 Micro-B

Produktinformationen zur PS4 Game Drive:

Sie müssen extra Spiele von Ihrer Konsole löschen, um Platz für neue zu schaffen? Die Game Drive für PS4 erspart Ihnen die Mühe, denn sie bietet genug Platz für eine riesige Spielesammlung. Mit Kapazitäten von bis zu 4 TB speichern Sie problemlos 100 Spiele und mehr. Somit haben Sie genügend Platz für die Klassiker und die angesagtesten Neuerscheinungen.1

Dank Highspeed-USB-3.0 profitieren Sie von einer Geschwindigkeit, als ob das Spiel auf der internen Festplatte installiert wäre.

Die Game Drive für die PS4 ist portabel. Packen Sie alle Ihre Spiele auf eine Festplatte und nehmen Sie sie überall hin mit.

Spielen Sie auf der PS4 eines Bekannten und setzen Sie Ihr Spiel an derselben Stelle fort, sobald Sie wieder zu Hause sind.

Verbinden Sie die externe Game Drive direkt mit einem beliebigen USB-Anschluss Ihrer PlayStation 4-Konsole und schon kann es losgehen.

Die PS4 erkennt Ihre Game Drive und führt Sie schnell durch die Einrichtung.

In weniger als drei Minuten ist die Festplatte einsatzbereit.

Von PlayStation autorisierter Prozess – Ihre Garantie und Ihr PlayStation Network-Konto werden nicht beeinträchtigt.

Kompatibel mit jeder PS4-Generation (Systemsoftware-Version 4.50 oder höher)

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.09.2020, 23:59 Uhr