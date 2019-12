ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition

Die ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition bringt ein weißes Design in High-End-Grafikkarten

Die Karte verfügt über werkseitige Übertaktungen der GPU und des Speichers sowie ein erhöhtes Power Target von 300 Watt

Entwickelt für maximale Performance mit hochwertigen Komponenten, Auto-Extreme-Technologie, einem 2,7-Slot-Kühlkörper, Axial-Tech-Lüfterdesign und vielem mehr

ASUS Republic of Gamers (ROG) kündigt heute die Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition Gaming-Grafikkarte an. NVIDIAs leistungsstärkster Grafikprozessor wurde in weiß gehüllt, einschließlich des Gehäuses, des verstärkten Rahmens, der Aluminium-Backplate und der drei Axiallüfter. Zusätzlich zu der aufgefrischten Ästhetik hat ROG eine aggressive Werksübertaktung von GPU und Speicher durchgeführt, die die Leistung gegenüber dem Original erhöht. Das Power Target wurde auf 300 Watt erhöht, um zusätzlichen Overclocking-Headroom zu schaffen. Mit wahnsinnigen Leistungspotenzialen und einem klaren neuen Design bietet die White Edition einen frischen Look für High-End-Gaming, pünktlich zur Weihnachtszeit.