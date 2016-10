[GEWINNSPIEL] Game2Gether und KFA2 verlosen eine GTX 1060 OC 6GB

Hallo Hardware Freunde, heute haben wir und KFA2 etwas Feines für euch. Denn ihr da draußen könnt eine KFA2 GTX 1060 OC gewinnen.

Sobald du dich beim Gewinnspiel per Mail-Adresse, Facebook-, Instagram-, Twitter-Account angemeldet hast, kannst du ganz einfach teilnehmen, schließe einfach mindestens eine der unten stehenden Aktionen ab, in dem du auf den jeweiligen Link klickst. Jede weitere Aktion bringt dir mehr Lose für den Lostopf. Somit könnt ihr eure Gewinnchance erheblich steigern. Dies ist natürlich optional.

Der chinesische Hersteller KFA² ist schon sehr lange im Grafikkartengeschäft und ist sehr beliebt bei Spielern aus aller Welt. Dies hat natürlich ein paar Gründe, die größten Vorteile der KFA² Karten sind zum einen die Non-Referenz Kühllösungen und die Non-Referenz PCBs.

KFA² gehörte ursprünglich zu Galaxy Microsystems LTD, doch im Laufe der Jahre und des Wachstums der Firma auch außerhalb von Asien, hat man sich dazu entschieden, für den amerikanischen und europäischen Markt eine neues Branding herauszubringen, um die qualitativ hochwertigen Karten auch in Europa auf den Markt bringen zu können. So wurde KFA² (Kick Friggin ASS!) gegründet.

Die wohl berühmteste Karte aus dem Hause KFA² ist mit Abstand die Hall of Fame Serie, welche mit einem weißen PCB daher kommt. Doch nicht nur das Aussehen ist extravagant, auch das besondere Overclocking Potenzial der Karten sticht hervor. Perfekt für Hardcore Gamer, Power-User und Enthusiasten.

Eine Review zur KFA2 GTX 1060 OC findet ihr >>> HIER <<<

Zu gewinnen gibt es eine KFA2 GTX 1060 OC 6GB

Das Gewinnspiel endet am 31. Oktober 2016 um 23:59 Uhr.

Falls ihr nun kein Teilnehmerformular sehen solltet, schaut doch bitte ob eines eurer Addons, die Gleam Applikation blockt.

Game2Gether und KFA2 verlosen eine KFA2 GTX1060 OC 6GB



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden Das Gewinnspiel endet am 31.10.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über Gleam.io ausgelost und über den Zufallsgenerator bestimmt. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.