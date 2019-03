[Gewinnspiel] Exklusives Gaming-Bundle von Trust zu The Division 2!

In Zusammenarbeit mit Trust verlosen wir bis zum 14.03.2019 ein Division 2 Gaming Bundle bestehend aus:

1 x GXT 393 Magna Wireless 7.1 Gaming Headset

1 x Limited Edition The Division 2 Mauspad

1 x Gutschein für The Division 2 Download

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Trust zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei den Gamingbundles zu Rainbow Six Siege und Far Cry 5 sind Trust Gaming und Ubisoft wieder gemeinsam am Start. Die Unternehmen haben zur Veröffentlichung von Tom Clancys ‚The Division 2‘ am 15. März einige neue Pakete geschnürt. Mit diesen Limited Edition Bundles, die bereits im Handel verfügbar sind, erhalten Spielefreaks zu den neuesten Gamingprodukten einen Gutschein für die PC-Standardversion des Online-Loot-Shooters dazu. Eingelöst wird der Gutschein sobald das Spiel veröffentlicht ist.

Beim Kauf eines Resto Gamingstuhls oder eines Dominus Gamingtisches erhält der Kunde einen Gutschein, mit dem er das Spiel kostenlos installieren kann. Spieler können also den Resto in ihrer Lieblingsfarbe auswählen, ihr gesamtes PC-Setup auf dem Dominus-Tisch aufbauen und sind so bestens auf den Moment vorbereitet, wenn das Spiel veröffentlicht wird.

Unter den Optionen für optimalen Spielesound findet sich das Magna Wireless Headset Bundle. Mit seinen 50 mm Lautsprechereinheiten verschafft der drahtlose Kopfhörer Spielern eine eindrucksvolle Klangbasis. Der 7.1 Surroundsound stellt darüber hinaus sicher, dass sie jederzeit über alles im Bilde sind, was im post-pandemischen Washington D.C. vorgeht und – ohne von Kabeln abgelenkt zu sein – jeden Schritt ihrer Feinde hören und mitbekommen. Das Bundle wird abgerundet von der Sonderausgabe eines Mauspads mit exklusiver Gamergrafik.

Wer hingegen raumfüllenden Bass mit hochwertigem Klang und eindrucksvollem Gaming-Design bevorzugt, der freut sich über das schlanke Tytan 2.1 Soundbarset oder das farbstarke Tytan RGB-Lautsprecherset, die ebenfalls mit einem Gratis-Gutschein ausgestattet sind. Mit einer Spitzenleistung von 120 Watt knallen dann die Soundeffekte von Tom Clancys ‚The Division 2‘ durch den gesamten Raum.

“Wir sind sehr froh, bei Tom Clancys ‚The Division 2‘ mit Trust zusammenarbeiten zu können. Trust Gaming bietet eine breite Reihe von Produkten, die das Spielerlebnis unserer PC-Community konkret verbessern“ sagt Emmanuel Fauchez, Director of Digital Sales bei Ubisoft EMEA.

Das Spiel wird verfügbar sein für die Xbox One-Familie inklusive Xbox One X, PlayStation 4 und Windows PCs.

