Gewinnspiel: Crush Online – 5 x 1-T-Shirt und Ingame-Guthaben von paysafecard zu gewinnen

Lust auf einen einzigartigen Mix aus MMO und actionreichem MOBA-Gameplay? Das alles in einer riesigen Welt, die Ihr in packenden Kämpfen gegen Monster und andere Spieler für Euch und Eure Verbündeten erobern könnt? Dann ist Crush Online genau das Richtige!

Gemeinsam mit dem Entwickler Games in Flames verlosen wir ein Bundle, bestehend aus paysafecard-Guthaben für Ingame-Währung und einem exklusiven T-Shirt zum Spiel.

Welche Rolle bevorzugst Du?

Als Guardian, die Reihen deiner Verbündeten zu verstärken?

Als Punisher, Tod und Vernichtung über deine Feinde zu bringen?

Als Saint durch die Hilfe der Magie, deine Verbündeten zu heilen?

Wer sich direkt selbst in die Schlacht stürzen möchte, kann sich hier kostenfrei für das Spiel registrieren und in den Kampf starten: www.crush-game.com

Crush Online bietet Spielern einen einzigartigen Mix aus PvP-MMO und MOBA-Elementen. Schon seit Jahrhunderten herrscht Krieg in Gaia. Nation gegen Nation und Mensch gegen Monster. Schließe Dich einer der drei Nationen an und kämpfe um die Vorherrschaft auf dem Kontinent.

Wählt Eure Bestimmung!

Ob als Guardian, der mit seiner Kampfkraft den Feind zermürbt, als tödlicher Punisher oder dem Magie wirkenden Saint, der Verbündete unterstützt: In Crush Online entscheidet einzig die Wahl Eurer Waffe darüber, welche Fähigkeiten Euer Held beherrscht. Ihr könnt bis zu fünf verschiedene Waffen für jede Klasse freischalten – und Euren Spielstil so in Echtzeit an jede Situation anpassen.

Gestaltet Eure Community!

Tretet einer Legion bei oder gründet Eure eigene! Trefft alte Bekannte und lernt neue Freunde kennen, denn nur gemeinsam könnt Ihr in der rauen Welt von Gaia bestehen. Das koordinierte Zusammenspiel innerhalb Eurer Nation und das Bilden von Allianzen sind der Schlüssel zur Herrschaft über Gaia.

Und denkt immer daran: It’s not just a match – it’s war

Über paysafecard

