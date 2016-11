Das Sega Mega Drive erlebt ein Revival

Was wäre wenn eine klassische Konsole ein Revival erleben würde? Noch dazu mit einigen Spielen und dem originalen Zubehör? Das Sega Mega Drive (Genesis) wird ein solches erhalten. Sogar offiziell von Sega lizensiert und mit dem bereits erschienen Zusatzgeräten kompatibel. Allerdings nicht in Europa, sondern in Brasilien. Dort wird das „originale“ System immer noch vertrieben und schlägt mit 150.000 Geräten pro Jahr sogar die PS4. Nun hat sich die Firma TecJoy die Rechte für eine Neuauflage gesichert und bringt um 399 R$ (knapp 114 Euro) ein neues Mega Drive inklusive 22 Spielen und einem originalen Controller auf den Markt. Wie gesagt zwar nur in Brasilien, doch kann dieses auch hierzulande bestellt werden. Wenn ihr also ein echter Sega-Fan seid, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Zur Einstimmung haben wir natürlich auch noch den offiziellen Trailer für euch.