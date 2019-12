Adventskalender 2019 – Tag 1

Holla die Waldfee, es geht los! Unser diesjähriger Adventskalender startet in die neue Runde und wir legen los mit zwei echten Knüllern!

Beide Preise wurden uns von Radbag gesponsort. An dieser Stelle unseren ganz herzlichen Dank dafür!

Radbag bietet verrückte, abgefahrene und personalisierte Geschenke für jeden Anlass. Besonders der Geschenkefinder hilft euch, wenn ihr mal auf dem Schlauch steht und nicht wisst, was ihr schenken könnt. Schaut einfach mal rein in den Shop: Radbag

Preis Nr. 1: NES Lampe

Bringt waschechte Gaming-Stimmung ins Schlafzimmer mit dieser stylischen NES Lampe. Das stimmungsvolle Licht sorgt nicht nur beim Zocken für die passende

Kuschel-Koop-Atmosphäre 😉

Mit Controller im Original-Design

3 verschiedene Helligkeitsstufen

USB-Anschluss

Offizielles Lizenz-Produkt





Preis Nr. 2

Apropos Koop: Wir hätten da noch ein Mini-Arcadekonsole für 2 Spieler im Angebot. Multiplayer für unterwegs, das kann sonst nur Nintendo 🙂

Kurz die Eckdaten:

300 8 Bit-Spiele vorinstalliert

4,3 “ (= 10,9 cm) LCD-Farbdisplay

Zwei kabellose Controller inklusive

Einzelspiel- und Multiplayer-Modus

Micro-USB, AV-Out

Batteriebetrieb

WOAH! Zwei wie wir finden saucoole Preise! Und ihr müsst nichts weiter dafür tun, als Euch in das folgende Formular einzutragen:

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr