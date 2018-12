Adventskalender 2018 – Tag 1

Yeah, endlich startet unser alljährlicher Adventskalender! Hinter dem ersten Türchen versteckt sich direkt ein richtig cooles Gadget. Steuert daheim mit dem Handy den R2D2 von Sphero!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Radbag für die Bereitstellung des Preises!

Produktinformationen

Wer, außer den sinistren Handlangern des Imperiums, hat ihn nicht sofort ins Herz geschlossen? Na? Denn all jene Fehlgeleiteten, auf die das nicht zutrifft, können ja wohl nur Agenten und -innen der Dunklen Seite und folglich weitgehend herzlos sein. Wir hingegen, die reinen Gewissens und schlichten Gemüts sind, lieben ihn natürlich heiß, unseren Sphero App-gesteuerten Droiden R2D2, der uns als treuer Freund und pfffiger Problemlöser in so mancher finsteren Stunde zur Seite gestanden ist.

Und wie Meister Luke und Meister Obi-Wan wissen auch wir, dass wir uns auf den piepsenden Gnom jederzeit verlassen können – egal, ob in flotten Raumschiff-Schlachten oder wenn es darum geht, Müllpressen richtig zu bedienen. R2D2 ist nämlich nicht nur ein ganz besonders herziger Kerl (für einen Astromech-Droiden), er hat es auch – und glücklicherweise – faustdick hinter den Schaltkreisen. Startet also getrost die App, Padawane und Freunde des Lichts: Es geht wieder los.

Features

Sphero App-gesteuerter Droide R2D2

Steuere deinen R2-D2 mit deinem Smartphone oder Tablet

Wird über App per Bluetooth gesteuert – Reichweite ca. 30 Meter

Erweitertes Funksystem – reagiert dank seiner Sensoren auf deine Anwesenheit

Integrierter Lautsprecher – Töne kommen direkt von R2-D2

Holographische Simulation – erkunde die Star Wars Galaxie, durchstreife ikonische Schiffsinnenräume, etc.

Authentische Bewegungen

3D Beschleunigungsmesser

Front- und Rückleuchten sind durch LEDs voll funktionsfähig

Volle Akkuladung hält für 1 Stunde spielen

Wird per mitgeliefertem USB-Kabel geladen – Kabel befindet sich im Karton auf dem R2-D2 liegt

Kompatibel mit iOS und Android

Hergestellt aus langlebiger Kunststoffschale

Anleitung (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch)

Maße R2D2 ca. 11 x 8 x 17cm; USB-Kabel ca. 112 cm

Gewicht ca. 370 Gramm

Geeignet ab 8 Jahren

Alle weiteren Infos und noch mehr coole Gadgets, Geschenke und personalisierbare Produkte findet ihr bei Radbag.

Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr