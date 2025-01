World of Warships segelt mit besonderen Operationen ins Jahr 2025

World of Warships startet direkt mit einem Kracher ins Jahr 2025, denn mit dem ersten Update des Jahres starten spezielle Operationen, die brandneue Flagschiffe beinhalten. Zudem startet der Early Access zu den niederländischen Kreuzern, die von einem speziellen Event-Pass begleitet werden. Darüber hinaus warten drei Kapitel des epischen Abenteuers „Björns Ballade“ auf mutige Kapitäne. Hier kann man einen neuen Kommandanten erhalten und hat in weiteren Missionen die Chance auf noch mehr Belohnungen. Darüber hinaus kehrt die Creatorverse-Kooperation zurück, die Hamburger Werft wird fortgesetzt, eine neue Saison von Keilerein und vieles mehr startet.

Sechs Operationen mit einer Besonderheit:

Im Zeitraum vom 9. Januar bis zum 6. Februar gibt es hochstufige Schiffsoperationen. Diese laufen neben den Standardoperationen als separater Gefechtstyp. Hier warten viele Herausforderungen auf mutige Kapitäne. In diesen Operationen wartet ein neuer Feind. Die sogenannten Flaggschiffe fungieren als Geschwaderleiter der gegnerischen Flotte und können deutlich mehr Trefferpunkte als Standardschiffe aufweisen.

In den Operationen muss man sich drei Flaggschiffen mit verschiedenen Fähigkeiten stellen. Der Brandspezialist erhöht für seine Verbündeten die Chance Brände zu legen, allerdings ist er umgekehrt auch selber anfällig für Brände. Eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit für Torpedos bietet der Torpedospezialist, jedoch ist er auch besonders anfällig für Torpedoschaden. Als dritten im Bunde gibt es die Eisenfaust mit einem Geschwindigkeitsvorteil für seine Verbündeten. Zudem erhalten die Schiffe so spezielle Munition, die erhöhte Panzerungen durchdringen kann. Wird die Eisenfaust zerstört, erleiden alle Schiffe im Umfeld Schaden. Zunächst kann man sich in den ersten drei Wochen jeweils einem der Flaggschiffe stellen, bevor sich in der letzten Woche alle drei für die ultimative Herausforderung zusammenschließen.

Niederländische Kreuzer im Early Access:

Vom 9. Januar bis zum 6. März finden sich die neuen niederländischen Kreuzer im Early Access. Mit 128-mm-Kanonen, verbesserter Durchschlagskraft für hochexplosive Granaten und einem guten Schaden mit panzerbrechenden Granaten beweisen sie sich als sehr durchsetzungsfähig. Zudem bieten sie einen Luftangriff mit großer Reichweite, einen Motorboost und eine schnell erneut einsetzbare Reparaturmannschaft.

Bei den neuen Schiffen handelt es sich um den Tier VIII Kreuzer Jaarsveld, den Tier IX Kreuzer Menno Van Coehoorn und den Tier X Kreuzer Utrecht. Über einen brandneuen Event-Pass kann man die Jaarsveld und verschiedene permanente Tarnungen für die niederländischen Kreuzer erhalten.

Der legendäre Seewolf und Björns Ballade:

Am 16. Januar startet Björns Ballade. Hier können die Spielenden bis zum 6. Februar mit dem berühmten Krieger in ein Abenteuer starten. Hier wartet eine Reise zu verschiedenen Fantasy-Schauplätzen. Das gesamte Abenteuer erstreckt sich über drei Kapitel, die Standard- und erweiterte Missionen enthalten. Wenn man diese Kapitel abgeschlossen hat, erhält man den Kommandanten Björn Sturmbrecher mit sechs Fertigkeitspunkten sowie „Verlorene Truhe“-Container und einen exklusiven Rabatt auf Themenpakete.

Weitere Informationen finden sich bei Wargaming.