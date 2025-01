World of Tanks trifft auf Rambo

World of Tanks steuert auf die neuste actiongeladene Season zu, das BATTLE PASS SPECIAL: RAMBO ist direkt von der ikonischen Actionfilm-Reihe inspiriert. Vom 16. bis zum 30. Januar kann man so seinen inneren Krieger in einer Hommage an den einsamen Wolf des Kinos entfesseln.

Im Battle Pass erwarten die Spielenden fünf ikonische Charaktere der klassischen Rambo-Filmtrilogie und der Rambo-Panzer, ein Fahrzeug, das so unbezwingbar ist, wie nur John Rambo es sein kann. Über die Basisbelohnungschiene kann man John Rambo und Sheriff Will Teasle rekrutieren. In der verbesserten Belohnungsschiene wartet schließlich Marshall Murdock, ein gerissener und hinterlistiger Stratege. In speziellen Paketen warten noch Rambos Mentor Colonel Trautman und Rambos Verbündeter, der furchtlose Freiheitskämpfer Co Bao. Mit ihren unverwechselbaren Stimmen verleihen die fünf einzigartigen Persönlichkeiten jedem Gefecht das besondere Flair.

Den schweren Rambo-Panzer kann man als ultimative Belohnung erhalten. Dieses erstklassige und hochwertige Fahrzeug verkörpert die Entschlossenheit und den Einfallsreichtum von Rambo. In seinem Design finden sich verschiedene ikonische Filmelemente, wie eine stilisierte Baumstammfalle, Rambos Messer, ein montiertes Maschinengewehr, das mit Rambos Stirnband geschmückt ist sowie eingravierte Inschriften und vieles mehr. Zusätzlich gibt es noch themenspezifische 2D-Anpassungen zu sammeln, die sich auf die Abenteuer von Rambo in den Wäldern Amerikas, dem Dschungel von Vietnam und den Wüsten Afghanistans beziehen.

Weitere Informationen finden sich bei World of Tanks.