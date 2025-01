World of Tanks Blitz Reforged mit Unreal Engine 5

World of Tanks Blitz, die plattformübergreifende Variante des beliebten Panzer-Actionspiels, schlägt mit dem neuen Reforged-Update ein neues Kapitel auf. Seit über einem Jahrzehnt vereint World of Tanks Blitz weltweit über 180 Millionen Spieler und umfasst 500 historische und fiktive Panzer, elf Spielmodi sowie über 30 Karten. Mit dem Reforged-Update nimmt nun die Unreal Engine 5 Einzug und bringt die Grafik auf ein ganz neues Level. Zudem wird die Physik verbessert und auch das Fortschritts- und Kommandanten-System überarbeitet.

„Dies ist ein großer Meilenstein für die World of Tanks Blitz-Community“, sagt Thaine Lyman, General Manager von MS-1, Wargaming. „In den letzten zwei Jahren hat das gesamte MS-1-Team hart daran gearbeitet, ein Update zu liefern, das das Spiel transformiert, neue Möglichkeiten für Innovationen eröffnet und ein modernisiertes, visuell atemberaubendes Erlebnis bietet, während es dem treu bleibt, was die Spieler am meisten lieben. Wir laden alle dazu ein, Teil dieser neuen Reise zu sein!“

Natürlich bleiben alle Spielfortschritte sowie die bislang erworbenen Gegenstände unberührt und weiter bestehen. So soll ein nahtloser Übergang in das Reforged Kapitel von World of Tanks Blitz gewährleistet werden. Am 24. Januar startet zudem der erste Ultra-Test, bei dem die Teilnehmenden das neue Update noch vor der Veröffentlichung ausprobieren können, weitere Termine werden folgen. Die Anmeldung ist über eine Aktionsseite möglich.

Die neuen Funktionen und Features im Überblick: