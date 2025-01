Switch 2 angekündigt

Nintendo hat endlich die lang erwartete Nintendo Switch 2 offiziell angekündigt. In einem kurzen Trailer präsentierte das Unternehmen einen ersten Blick auf die neue Hybrid-Konsole, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Neue Features und Verbesserungen der Switch 2:

USB-C-Port: Auf der Oberseite der Konsole befindet sich jetzt ein neuer USB-C-Port, der für eine schnellere Datenübertragung und besseren Anschluss sorgt.

Joy-Cons: Die Joy-Con-Controller sind jetzt schwarz und mit farbigen Akzenten versehen, Die Joy-Cons werden nicht mehr auf die Konsole geschoben, sondern an den Seiten der Switch 2 befestigt. Es gibt auch einen neuen Button unter dem Home-Button des rechten Joy-Cons.

Neues Kickstand-Design: Der Kickstand wurde komplett neu gestaltet und erinnert nun mehr an ein „U“, was für eine stabilere Aufstellung sorgt.

Runderes Dock: Das Dock der Switch 2 wurde ebenfalls verändert und wirkt nun runder und eleganter.

Controller-Grip: Wie beim Vorgänger kannst Du die Joy-Cons in einen separaten Controller-Grip einstecken, wenn die Switch 2 im Dock-Modus genutzt wird.

Abwärtskombilität mit Switch Spielen

Es wird Abwärtskompatibilität mit den meisten Nintendo Switch-Spielen, sowohl digital als auch physisch geben. Aber Achtung: Nintendo warnt, dass bestimmte Switch-Spiele möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit der Switch 2 sein könnten. Welche Spiele betroffen sein werden, ist noch unklar.

Kommende Nintendo Direct

Nintendo hat bereits eine Nintendo Direct zur Switch 2 für den 2. April 2025 angekündigt. In dieser Präsentation werden voraussichtlich weitere Details zur Konsole enthüllt:

Genaues Erscheinungsdatum

Preis

Technische Spezifikationen

Exklusive Spiele-Titel

Switch 2 Hands on Events

Nach der Nintendo Direct plant Nintendo weltweit mehrere Hands-On-Events, bei denen Fans und Presse die Möglichkeit haben werden, die neue Konsole selbst auszuprobieren. So kann man in Deutschland die Switch 2 vom 25. bis zu 27. April 2025 hautnah erleben und ausprobieren. Allerdings wird man ein Ticket benötigen, um an dem Hands-on-Event teilnehmen zu können. Die kostenlose Anmeldung für die Veranstaltung in Berlin beginnt bereits am 17. Januar 2025 um 15 Uhr und endet am 26. Januar um 23:59 Uhr. Anschließend werden die Tickets mittels Verlosung vergeben.

Switch 2 Experience Tour Haltestellen:

Nordamerika

New York – 4. bis 6. April 2025

Los Angeles – 11. bis 13. April 2025

Dallas – 25. bis 27. April 2025

Toronto – 25. bis 27. April 2025

Europa

Paris – 4. bis 6. April 2025

London – 11. bis 13. April 2025

Mailand – 25. bis 27. April 2025

Berlin – 25. bis 27. April 2025

Madrid – 9. bis 11. Mai 2025

Amsterdam – 9. bis 11. Mai 2025

Ozeanien

Melbourne – 10. bis 11. Mai 2025

Asien

Tokio – 26. bis 27. April 2025

Seoul – 31. Mai bis 1. Juni 2025

Hongkong – wird noch bekannt gegeben

Taipei – wird noch bekannt gegeben

Obwohl viele Details noch unter Verschluss gehalten werden, deuten die bisherigen Informationen auf eine signifikante Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Switch-Modell hin. Fans und Branchenbeobachter warten nun gespannt auf die kommende Nintendo Direct, um mehr über Nintendos nächste Generation der Hybrid-Konsole zu erfahren.

Die Nintendo Switch 2 soll im Vergleich zur ursprünglichen Switch einen erheblichen Leistungssprung bieten:

Prozessor und Grafikleistung

Die Switch 2 soll einen Nvidia Tegra T239 Chip mit 8 ARM Cortex-A78E Kernen verwenden, während die Switch 1 einen deutlich älteren Tegra X1 Chip nutzt.

Die Grafikleistung der Switch 2 wird auf 3,5 bis 4,5 TFLOPs im Dock-Modus und 1,7 bis 2,0 TFLOPs im Handheld-Modus geschätzt.

Im Vergleich dazu liegt die Leistung der originalen Switch bei nur etwa 0,4 TFLOPs im Dock-Modus und 0,23 TFLOPs im Handheld-Modus2.

Arbeitsspeicher und Bandbreite

Die Switch 2 soll 12 GB LPDDR5 RAM mit einer Bandbreite von bis zu 102,4 GB/s im Dock-Modus bieten.

Die originale Switch verfügt lediglich über 4 GB LPDDR4 RAM mit einer Bandbreite von 25,6 GB/s.

Auflösung und Bildwiederholrate

Es wird erwartet, dass die Switch 2 Spiele in 4K-Auflösung auf externen Displays darstellen kann, unterstützt durch DLSS-Upscaling-Technologie.

Die Switch 1 ist auf 1080p im Dock-Modus begrenzt.

Gerüchten zufolge könnte das Display der Switch 2 eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützen.

Vergleich zur Konkurrenz

Die Leistung der Switch 2 wird soll zwischen der einer PlayStation 4 und einer PlayStation 4 Pro liegen.

Dies stellt eine enorme Verbesserung gegenüber der originalen Switch dar, die deutlich schwächer als eine PlayStation 4 war.

Insgesamt zeigt sich, dass die Nintendo Switch 2 in allen Bereichen – von der reinen Rechenleistung über den Arbeitsspeicher bis hin zur Grafikdarstellung – deutliche Verbesserungen ihrem Vorgänger gegenüber bieten soll. Wir müssen uns wohl noch bis zur Präsentation gedulden, bis wir Handfestes erfahren.