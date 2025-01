Snowcrest – Asmodee kündigt neues Kennerspiel an

Asmodee kündigt die Veröffentlichung des neuen Kennerspiels Snowcrest für Februar 2025 an. Das atmosphärische Spiel bringt 1-4 Spieler ab 14 Jahren in die verschneiten Berge, wo sie die Geschicke ihrer Dorfgemeinschaft lenken und sie zur Erleuchtung führen müssen. Mit einer Spielzeit von etwa 15 Minuten pro Person verbindet Snowcrest strategisches Hand- und Ressourcenmanagement mit innovativen Mechaniken und stimmungsvoller Gestaltung.

Kampf ums Überleben in Snowcrest

In Snowcrest übernehmt ihr die Verantwortung für ein kleines, abgeschiedenes Dorf in den Bergen. Während die Nahrung knapp ist und die Natur erbarmungslos erscheint, liegt das wahre Ziel in der Sammlung von Wissen – dargestellt durch Schriftrollen – um Wohlstand und Frieden zu erlangen. Doch der Weg zur Erleuchtung ist steinig: Ihr müsst Gebäude errichten, Ressourcen sammeln, die Geheimnisse vergangener Zeiten ergründen und Naturgeister besänftigen. Die einzigartigen Dorfbewohner in Tiergestalt, detailreich illustriert von Kerri Aitken, verleihen dem Spiel eine besondere Atmosphäre.

Ein innovatives Spielerlebnis

Das Herzstück von Snowcrest ist ein 3×3-Tableau aus Karten, das euer Dorf repräsentiert. Durch geschicktes Ausspielen und Aktivieren von Karten in Reihen, Spalten oder Diagonalen erweckt ihr die Fähigkeiten eurer Dorfbewohner. Doch Vorsicht: Sobald drei Dorfbewohner in einer Linie aktiv waren, muss das Dorf eine Ruhephase einlegen. Dieses Tic-Tac-Toe-artige System verlangt eine präzise Planung.

Neben den klassischen Deckbau- und Ressourcen-Mechaniken wirbt Snowcrest mit hochwertigen Komponenten wie Stoff-Spielmatten.

Veränderungen während der Entwicklungszeit

Das Spiel wurde von Philip duBarry entwickelt, der nahezu zehn Jahre an der Verfeinerung seiner Idee gearbeitet hat. Ursprünglich als 4X-Spiel mit feudalem Japan-Thema konzipiert, hat sich Snowcrest im Laufe der Zeit zu einem Hand-Management-Spiel mit besonderem Fokus auf strategische Planung entwickelt. Über die Crowdfunding-Plattform Gamefound und in Zusammenarbeit mit Grail Games fand das Spiel seine finale Form.

Auch im Solomodus bleibt Snowcrest spannend. Hier wird die Schwierigkeit durch weniger Schriftrollen und eine begrenzte Anzahl an Ruhephasen skaliert. Dies soll für eine angemessene Herausforderung sorgen.

Snowcrest wird voraussichtlich ab Februar 2025 erhältlich sein, kann jedoch bereits jetzt in lokalen Spieleläden vorbestellt werden.