Sniper Elite: Resistance – Neuster Trailer stellt die Features vor

Nicht mehr lange warten, dann dürfen wir endlich wieder Kimme und Korn auf Nazis nehmen, die sich in Frankreich breit gemacht haben. Am 30. Januar geht Sniper Elite: Resistance an den Start und heute wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der auf alle Features des Gameplays eingeht.

Über Sniper Elite: Restistance

Die Ereignisse von Sniper Elite: Resistance knüpfen an die Handlung von Sniper Elite 5 an. Zum ersten Mal in der Serie übernimmt Harry Hawker die Rolle des Protagonisten. Wie sein Kamerad Karl Fairburne ist Harry ein Agent der Special Operations Executive und ein erfahrener Scharfschütze. Er wurde undercover ins besetzte Frankreich geschickt, wo er an der Seite der Résistance kämpft und eine heimtückische neue Wunderwaffe entdeckt, die den Krieg entscheiden könnte.

Brandneu in der Serie ist der Propaganda-Modus. Dieser neue Spielmodus wird durch die Entdeckung von Propaganda-Plakaten freigeschaltet, die in der Hauptkampagne versteckt sind, und lässt Spieler als Widerstandskämpfer in spannenden Schnellfeuer-Herausforderungen gegen die Zeit spielen.

Die Kampagne des Spiels ist sowohl im Einzelspieler- als auch im Online-Koop-Modus spielbar. Der Invasionsmodus, ein in Sniper Elite 5 eingeführter Fan-Favorit, kehrt zurück und ermöglicht es den Spielern, sich als feindlicher Scharfschütze in das Spiel von anderen einzuschalten, um ein Katz-und-Maus-Spiel mit hohem Einsatz zu spielen. Außerdem gibt es eine Reihe von gegnerischen Mehrspieler-Optionen.

Sniper Elite: Resistance ist ab Launch am 30. Januar 2025 im Game Pass verfügbar und erscheint sowohl digital als auch physisch (mit der von Fireshine Games veröffentlichten Box-Edition) auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4, Windows PC und PC via Steam und Epic Games Store. Rebellion hat außerdem die Sniper Elite: Resistance Deluxe Edition angekündigt, die zusätzliche Season Pass-Inhalte enthält, die später in diesem Jahr erscheinen.

Features

Eigenständige Kampagne, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar ist

Authentisches Waffenarsenal des Zweiten Weltkriegs, das sowohl Fan-Favoriten als auch Neuzugänge enthält

Aufrüstung und Anpassung der Waffen an den eigenen Spielstil

Das Markenzeichen der Serie, die X-Ray-Kill-Cam, kehrt zurück und zeigt die wahre Zerstörungskraft jedes Schusses

Katz und Maus-Multiplayer im beliebten Invasionsmodus

Online Adversarial Multiplayer

