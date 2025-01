Playstation Plus Essential – Die kostenlosen Spiele Februar 2025

Der Februar kommt mit großen Schritten auf uns zu und so dürfen wir uns natürlich auch wieder auf neue, kostenlose Spiele für Playstation Plus freuen. Die folgenden drei Spiele gibt es kostenlos im Februar 2025:

Payday 3

→ Test zu Payday 3

Erlebt den Nervenkitzel eines perfekt geplanten und ausgeführten Raubüberfalls in diesem rasanten Koop-Ego-Shooter für bis zu vier Spieler online. Tretet vom Ruhestand zurück und begebt euch erneut ins kriminelle Milieu in Form der PayDay-Gang, die von Gleichgesinnten beneidet und von Gesetzeshütern gefürchtet wird, wo auch immer sie auftaucht. Einige Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft der Crew über Washington D.C. versammelt sie sich erneut, um sich der Bedrohung zu stellen, die sie aus dem Vorruhestand geholt hat.

High on Life

Frisch aus der High-School und ohne Job und jegliche Ambition habt ihr wirklich nicht viel vorzuweisen. Bis ein außerirdisches Kartell die Erde angreift, um sich an der Menschheit zu berauschen. Gemeinsam mit einem Team aus charismatischen, sprechenden Waffen müsst ihr nun die Heldenreise antreten und zum tödlichsten intergalaktischen Kopfgeldjäger werden, den das Universum je gesehen hat. Reist in verschiedene Biome und Gebiete im ganzen Kosmos, stellt euch dem ruchlosen Garmantuous und seiner stumpfen Bande, sammelt Beute, trefft einzigartige Charaktere und erlebt noch vieles mehr im neusten Comedy-Abenteuer von Squanch Games.

Pac-Man World Re-Pac

In diesem Remake des ursprünglichen PlayStation-Plattformers aus 2004 mit verbesserter Benutzeroberfläche, optimierten Spielmechaniken und aktualisierter Grafik kommt Pac-Man an seinem Geburtstag nach Hause. Dort muss er feststellen, dass die Geister seine Familie und Freunde entführt und damit seine Party ruiniert haben. Also macht sich Pac-Man auf den Weg zur Geisterinsel, um sie zu retten. Weicht den Geistern aus, löst Rätsel, rettet die Pac-Familie und vieles mehr in diesem Plattformabenteuer. Spielt eine Sammlung von 3D-Labyrinthen im Labyrinth-Modus und absolviert den Quest-Modus, um das originale Pac-Man im Original-Modus freizuschalten.

Alle drei Spiele sind ab dem 4. Februar 2025 im PSN erhältlich. Vorraussetzung für den kostenlosen Download ist natürlich ein laufendes Playstation Plus Abo. Dies bedeutet auch, dass ab dem 3. Februar die bisherigen PS+ Spiele des Monats Januar aus dem Katalog entfernt werden. Diese sind Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Also sichert euch möglichst bald noch die Games und speichert sie in der Bibliothek ab.

Quelle: Blogeintrag bei Playstation