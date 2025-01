NVIDIA News: DLSS-Support für Assetto Corsa EVO und mehr

Am 30. Januar ist es so weit, mit der Einführung von NVIDIA DLSS 4 wird noch mehr Grafikperformance erreicht. Durch die Erweiterung der bestehenden DLSS-Technologien um DLSS Multi Frame Generation wird durch AI-Unterstützung höchste Geschwindigkeit und überragende Grafik möglich.

Die Highlights im Überblick:

Bei NVIDIA DLSS handelt es sich um eine Suite neuronaler Rendering-Technologien, die von den GeForce RTX Tensor-Kernen angetrieben werden. Obwohl insgesamt weniger Pixel gerendert werden, sorgt DLSS für gestochen scharfe, hochqualitative Bilder, die der nativen Auflösung in nichts nachstehen. Durch die so erfolge Leistungsoptimierung erreicht man höhere Frameraten und eine bessere Performance. DLSS 4 ist die neuste Stufe der DLSS-Technologien. Neben der neuen DLSS Multi Frame Generation für die GeForce RTX 50 Series gibt es auch Upgrades der anderen DLSS-Technologien. Insgesamt kann so im Vergleich zur Vorgängerversion etwa eine Verdoppelung der Bildrate und im Vergleich zum klassischen Rendering sogar ein Verachtfachen der Bildrate erreicht werden. So wird auf der GeForce RTX 5090 4K 240 FPS Gaming mit vollem Raytracing möglich. Zudem bietet DLSS 4 die größten Upgrades der AI-Modelle seit 2020. DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution und DLAA von nun an auf der gleichen Architektur, die auch bekannte AI-Modelle, wie ChatGPT und Gemini antreibt. Somit ist es die erste Echtzeitanwendung von „Transformers“ in der Grafikindustrie. Ein Aktualisieren der Spiele und Apps ist auch über die NVIDIA App möglich. Zunächst werden 75 Spiele- und Apps DLSS 4 unterstützen.

Neue Titel mit DLSS-Support

Mittlerweile bieten mehr als 700 Spiele und Apps RTX-Support, und es werden stetig mehr. Eine vollständige Liste findet sich bei NVIDIA.

Assetto Corsa EVO

Der neue Renntitel von KUNOS Simulazioni und 505 Games geht am 16. Januar in den Early Access. Dank eines erweiterten Simulationsrennerlebnisses stellt dieser einen großen Sprung im Corsa-Universum dar. Die neue, proprietäre KUNOS-Engine ermöglicht eine Fülle von Features und Spielmodi. Dazu zählen vollständige 24-Stunden-Rennzylken, modernste Beleuchtung, dynamische Wetter- und Streckenbedingungen und fotorealistische Grafik. Fahrzeuge sind aus verschiedenen Klassen vorhanden, Straßenautos, Oldtimer, Hypercars und Rennwagen. Jedes Fahrzeug simuliert mechanische, elektronische und aerodynamische Leistung und sorgt so für ein reales Renngefühl. Von Beginn an ist DLSS Super Resolution Support gegeben. Damit die Spielenden auch auf hochauflösenden Multi-Monitor-Setups hohen Bildraten erreichen können. Weitere Technologien werden während des Early Access integriert.

Dynasty Warriors: Origins

Das neue taktische Actionspiel von Omega Force und KOEI TECMO Games erscheint am 17. Januar. Hier schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Offizieren aus dem Roman „Die Drei Reiche“. Dabei wartet geballte Action, denn schließlich kämpft man sich im 1 vs. 1.000-Modus durch Horden von Soldaten. Dabei besinnt man sich seitens des Entwicklers und Publishers auf die Wurzeln zurück und bietet das, was die Serie seit ihren Anfängen anstrebt: Ein realistisches Schlachtfeld mit großen Armeen, das berauschende Gefühl die Schlacht voranzutreiben und den Nervenkitzel der Vernichtung unzähliger Feinde. Für maximale Leistung sind DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation zuständig.

Honkai: Star Rail

Bereits am 15. Januar startet die Version 3.0 „Paean of Era Nova“ mit einem neuen Kapitel der Hauptstory und Zugang zur Welt von Amophoreus. Die PC-Version erhält dabei DLSS Super Resolution für eine maximale Performance.

SMITE 2

Bereits ab heute ist SMITE 2 von Hi-Rez Studios und Titan Forge Games kostenlos spielbar. Neben einem allgemeinen Update erhält das Spiel DLSS Super Resolution, DLAA und NVIDIA Reflex.

TankHead

In der Rolle des Schlafwandler Whitaker begeben wir uns illegal in die ECA, wo wir wertvolle Gegenstände finden. Um in der rauen Umgebung besser überleben zu können, teleprojeziert Whitaker sein Bewusstsein in eine Drohne. Von dieser können wir sowohl den Körper, als auch den Turm mit den Waffen steuern. Nur wer clever manövriert, kann sich gegen den Feind bewähren. DLSS Super Resolution und Frame Generation verbessern dabei die Bildrate.