NVIDIA News: DLSS für Eternal Strands, Orcs Must Die! und mehr

Wir nähern uns immer mehr der Veröffentlichung von NVIDIA DLSS 4 am 30. Januar und dem Start von DLSS Multi Frame Generation mit der GeForce-RTX-50-Serie. Um 15 Uhr CET wird dann der neue Game-Ready-Treiber bei NVIDIA bereitstehen. Natürlich erhalten aber auch bis dahin weitere Titel DLSS-Unterstützung mit den bereits verfügbaren Technologien. So wächst die Sammlung von mehr als 700 Spiele und Apps weiterhin stetig an RTX-Support, eine vollständige Liste findet sich bei NVIDIA.

Eternal Strands:

In der Rolle von Brynn, einer furchtlosen jungen Weberin, versuchen die Spielenden die kulturelle Heimat ihres Volkes zurückzugewinnen. Auf ihrer Reise trifft Brynn auf humanoide Konstrukte, gewaltige Bestien und zahlreiche weitere Gefahren. Für Kampf und Verteidigung kann sie dabei auf ihre mächtigen magischen Fähigkeiten und ein Arsenal an magischen Waffen zurückgreifen. Eternal Strands ist das erste Fantasy-Action-Adventure von Yellow Brick Games und erscheint am 28. Januar. Für höchste Detailgenauigkeit unterstützt es DLSS Super Resolution und Frame Generation. Um die Latenzen zu reduzieren, wird auch NVIDIA Reflex unterstützt. Bei hohen Bildraten kann man zudem mit DLAA die Bildqualität auf ein neues Levelbringen.

Jotunnslayer: Hordes of Hel:

Dieser neue Roguelike-Horde-Survivor-Titel von Grindstone, Games Farm und ARTillery ist ab sofort im Early Access verfügbar. Passend zum Titel geht es in das dunkle Reich der nordischen Mythologie. Hier kämpft man als einer von vier Helden gegen Horden mythischer Gegner. Dank DLSS Super Resolution wird auch in rasanten Kämpfen die Bildrate verbessert.

Orcs Must Die! Deathtrap:

Im neusten Kapitel der erfolgreichen Orcs-Must-Die!-Reihe treffen chaotische Third-Person-Kämpfe auf hinterhältige Strategie. Am 28. Januar erscheint Orcs Must Die! Deathtrap direkt zu Day One mit DLSS Super Resolution und DLAA. So gibt auch im Kampf gegen hunderte Orcs die Bildrate nicht nach.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.:

Die innovative Virtua-Fighter-Reihe begeistert bereits seit 1993 Fans des gepflegten Kampfsports. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. von SEGA und Ryu Ga Gotoku Studios erscheint ebenfalls am 28. Januar und ist der ultimative Remaster des klassischen 3D-Kampfspiels. So erhält Virtua Fighter 5 Rollback-Netcode-Unterstützung, atemberaubende 4K-Grafik und behält dabei die knochenbrechenden Marital-Arts-Kämpfe des beliebten Originals bei. Ab Day One bietet der Titel Unterstützung für NVIDIA DLSS Super Resolution.