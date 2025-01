Hollywood lahmgelegt wegen großer Feuer in LA

Die verheerenden Waldbrände im Großraum Los Angeles haben massive Auswirkungen auf die Filmindustrie in Hollywood.

Produktionsunterbrechungen und Studioschließungen

Mehrere große Filmstudios wie Warner Bros., Paramount und Universal haben vorübergehend geschlossen. Dreharbeiten für bekannte Serien wie „Grey’s Anatomy“, „Hacks“ und „Ted“ wurden unterbrochen.Die Talkshow von Jimmy Kimmel pausiert ebenfalls die Produktion. Absagen und Verschiebungen von Events. Zahlreiche Filmpremieren wurden abgesagt, darunter „The Last Showgirl“ mit Pamela Anderson und „Unstoppable“ mit Jennifer Lopez und die Critics Choice Awards wurden um zwei Wochen verlegt.

Evakuierungen und Schäden

Teile von Hollywood mussten evakuiert werden, darunter historische Gebiete mit Filmstudios. Viele Prominente wie Paris Hilton, Mark Hamill und Jamie Lee Curtis mussten ihre Häuser verlassen. Einige Stars wie Billy Crystal haben ihre Häuser durch die Brände bereits verloren. Es wurden schon 40 Millionen Liter Wasser verbraucht 80.00 Leute mussten evakuiert werden.

Pacific Palisades versorgten drei Wassertanks mit je einer Million Gallonen (knapp 38 Millionen Liter) die Hydranten. Der letzte dieser Tanks war in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr leer. Die aktuellsten Berichte sprechen von über 180.000 Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten.Zusätzlich gilt für fast 200.000 weitere Personen eine Evakuierungswarnung. Aktuell gibt es 10 Todesopfer. Laut den aktuellsten Berichten wurden durch die verheerenden Waldbrände im Großraum Los Angeles etwa 10.000 Gebäude zerstört. Die Zerstörung ist so massiv, dass der Sheriff des Bezirks Los Angeles, Robert Luna, die Situation mit den Worten beschrieb, es sehe aus, als ob „eine Atombombe in diesen Gebieten abgeworfen wurde“.

Warum konnte sich das Feuer so schnell ausbreiten?

Die schnelle Entstehung und Ausbreitung der Feuer in Los Angeles lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen:

Extreme Trockenheit. Im Süden Kaliforniens hat es seit mindestens acht Monaten so gut wie gar nicht mehr geregnet. Bäume und Sträucher sind dadurch extrem ausgetrocknet und leicht entzündbar. Die Santa-Ana-Winde diese saisonalen, starken und trockenen Winde fachen die Flammen massiv an. Es wurden Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h wurden gemessen, mit Böen bis zu 160 km/h.

Die Winde treiben die Flammen schnell voran und verteilen Glutherde über weite Strecken.

Vegetation als Brennstoff. Nach zwei sehr feuchten Wintern 2022/23 und 2023/24 wuchs üppiges Gras- und Buschwerk. Der rekordheiße Sommer 2024 ließ diese Vegetation vertrocknen ideale Voraussetzungen für Brände. Zu Beginn der zweiten Januarwoche 2025 fiel die relative Luftfeuchtigkeit unter zehn Prozent.

Die Temperaturen liegen über 21 Grad Celsius -ungewöhnlich warm für die Jahreszeit.

Die bergige Landschaft um Los Angeles begünstigt die schnelle Ausbreitung der Feuer.

In Canyons und an Berghängen können sich die Flammen besonders rasch ausbreiten.

Diese Kombination aus langanhaltender Trockenheit, starken Winden, trockener Vegetation und der besonderen Topografie schuf laut Experten „die perfekten Bedingungen für eine Katastrophe“. Die starken Winde und die anhaltende Trockenheit erschweren die Löscharbeiten und begünstigen eine weitere Ausbreitung der Feuer.

Die genauen Temperaturen der Brände sind nicht bekannt, aber bei Waldbränden können Temperaturen von über 800°C erreicht werden.

Details zur Zerstörung

Im Viertel Pacific Palisades verbrannten seit Dienstag mehr als 5.300 Häuser.

Beim sogenannten Eaton Fire nahe Pasadena wurden etwa 4.000 bis 5.000 Gebäude zerstört oder beschädigt, darunter Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeobjekte.

Ausmaß der Brände. Das größte der derzeit fünf wütenden Feuer, das „Palisades Fire“, erstreckt sich über eine Fläche von rund 8.000 Hektar.

Das „Eaton Fire“ wuchs auf mehr als 5.500 Hektar an und ist weiterhin zu null Prozent eingedämmt. Die Zerstörung ist so umfangreich, dass der private Wetterdienst AccuWeather den bisherigen Schaden und wirtschaftlichen Verlust durch die Brände in L.A. auf 135 bis 150 Milliarden US-Dollar schätzt. Pro Minute brennen 5 Fußballfelder ab. Insgesamt haben die Brände eine Fläche von über 116 Quadratkilometern bis jetzt verwüstet. Dies entspricht etwa der Größe der Stadt San Francisco.

Wirtschaftliche Folgen

Die Unterbrechungen könnten zu Verzögerungen bei Veröffentlichungen und finanziellen Einbußen für Studios führen. Ikonische Drehorte sind bedroht, was langfristige Auswirkungen auf die Filmindustrie haben könnte. Die Brände stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Filmindustrie dar und haben den Betrieb in Hollywood weitgehend zum Erliegen gebracht. Accuweather schätzt den bisherigen Schaden auf 135-150 Milliarden Dollar.