Hogwarts-Fans aufgepasst! Hogwarts Legacy Mods erscheinen am am 30. Januar 2025. Ein Update für die PC-Version von Hogwarts Legacy, das offiziellen Mod-Support und ein Creator Kit einführt steht in den Startlöchern. Dann könnt ihr selbst den Zauberstab schwingen. Denn diese kostenlose Erweiterung eröffnet Spielern und Moddern völlig neue Möglichkeiten, das magische Erlebnis in der Welt von Hogwarts zu erweitern und anzupassen.

Neues Creation Kit und Mod-Manager

Das Update bringt zwei wesentliche Neuerungen:

Ein Creator Kit, das kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein wird. Einen integrierten Mod-Manager direkt im Hauptmenü des Spiels.

Diese Tools ermöglichen es Spielern, einfach und unkompliziert Mods zu erstellen, zu teilen und herunterzuladen und bring somit unbegrenzte Möglichkeiten ins Spiel für Spieler. Der Fantasie sind somit keine Grenzen mehr gesetzt man kann zum Beispiel aus einem Besen einen Drachen machen.

Vielfältige Modding-Möglichkeiten

Mit dem Creator Kit können Modder eine breite Palette von Inhalten erstellen:

Neue Quests und Dungeons

Charakteranpassungen (Kosmetik, Skins)

Gameplay-Änderungen

Besen-Ersatz (z.B. Drachen oder Katzen als fliegende Fortbewegungsmittel)

Erweiterte Charaktererstellung

Outfit-Anpassungen

Partnerschaft mit CurseForge

Warner Bros. Games hat sich mit CurseForge zusammengetan, einer der größten Mod-Plattformen, um die Mods für Hogwarts Legacy zu hosten und zu moderieren Dies gewährleistet eine zentrale Anlaufstelle für alle Mod-Enthusiasten.

Erste Hogwarts Legacy Mods bereits verfügbar

Zum Start des Updates werden bereits einige Mods verfügbar sein, darunter:

„Dungeon of Doom“: Ein endloser Dungeon mit neuen Kampfherausforderungen und versteckten Pfaden

Neue magische Kreaturen-Quests

Verschiedene kosmetische Anpassungen

Technische Voraussetzungen

Um auf die offiziellen Mods zugreifen zu können, müssen Spieler ihren Steam- oder Epic Games-Account mit einem WB Games-Konto verknüpfen.Dieses Update verspricht, die Lebensdauer und den Wiederspielwert von Hogwarts Legacy erheblich zu verlängern. Es ermöglicht der Community, ihre eigenen magischen Ideen in die Welt von Hogwarts einzubringen und das Spielerlebnis für alle zu bereichern und somit Hogwarts Legacy unsterblich zu machen.