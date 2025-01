God of War: Kratos nächstes Abenteuer führt möglicherweise nach Ägypten

Daniel Richtman berichtet, dass Sony kürzlich ein Casting für Schauspieler aus dem Nahen Osten durchgeführt hat, was auf ein ägyptisches Setting für den nächsten Teil der beliebten Action-Reihe hindeuten könnte. Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass das nächste God of War-Abenteuer Kratos nach Ägypten führen könnte. Der bekannte Insiderberichtet, dass Sony kürzlich ein Casting für Schauspieler aus dem Nahen Osten durchgeführt hat, was auf ein ägyptisches Setting für den nächsten Teil der beliebten Action-Reihe hindeuten könnte.

Ist Daniel Richtman zu trauen?

Daniel Richtman lag in der Vergangenheit mehrmals richtig und ist insbesondere für seine Insights im Serienbereich bekannt. Unter anderem hat er bereits vor einem Jahr vorausgesagt, dass die 2. Staffel der HBO-Serie The Last of Us im April 2025 starten wird. Mittlerweile ist dies auch offiziell bestätigt.

Dennoch handelt es sich hierbei um ein Gerücht. Zumal wir gar nicht sicher wissen, für welches Projekt Sony den Casting-Aufruf überhaupt ins Leben gerufen hat. Dass es sich hier um ein neues God of War handeln könnte, ist lediglich Spekulation.

Ägypten als logischer nächster Schritt Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung von Sony oder den Santa Monica Studios gibt, würde ein Abstecher in die ägyptische Mythologie durchaus Sinn ergeben. Kratos hat sich bereits durch die griechische und nordische Götterwelt gekämpft, und Ägypten bietet mit seinen faszinierenden Gottheiten wie Anubis, Osiris und Amun-Re sowie ikonischen Schauplätzen wie den Pyramiden und der Sphinx reichlich Material für ein episches Abenteuer. Ägypten war schon einmal im Gespräch Interessanterweise war Ägypten bereits während der Entwicklung des God of War-Reboots von 2018 als mögliches Setting im Gespräch. Entwicklungschef Cory Barlog enthüllte in einem früheren Interview, dass ursprünglich geplant war, Kratos durch die Wüste wandern und auf eine antike Stadt blicken zu lassen.

Spekulationen über Hauptcharakter und Entwicklung Fans der Serie spekulieren nun, ob Kratos weiterhin die Hauptfigur sein wird oder ob sein Sohn Atreus möglicherweise eine größere Rolle übernehmen könnte. Unabhängig davon arbeiten die Santa Monica Studios derzeit an mehreren unangekündigten Projekten.