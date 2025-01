Gamestop schließt in Deutschland

In Deutschland kämpfte GameStop in den letzten Jahren ebenfalls mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen. Eine Entwicklung, die auf Corona-Pandemie zurück zu führen ist. Gamestop konnte sich davon nie ganz erholen, Der GameStop Online-Shop schließt heute, am 10. Januar 2025. Die zunehmende Verlagerung zum digitalen Vertrieb machte es für physische Spieleläden wie GameStop immer schwieriger, profitabel zu bleiben.

Auswirkungen des Digitalvertriebs

Der Verkauf von Hardware und Zubehör ging im letzten Quartal um 28% zurück, während der Softwareverkauf um 15% sank. Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu digitalen Downloads. Analysten von Wedbush stellten fest, dass „der Umsatz dramatisch zurückgeht, da GameStop Filialen schließt und mehr Spiele digital verkauft werden“. Das traditionelle Geschäftsmodell von GameStop, das stark auf den Handel mit gebrauchten Spielen setzte, wurde durch den Digitalvertrieb untergraben.

Alle verbliebenen 70 GameStop-Filialen in Deutschland werden am 30. Januar 2025 endgültig geschlossen. Die Schließungen betreffen über 500 Mitarbeiter in Deutschland GameStop führt seit Anfang Dezember 2024 einen Räumungsverkauf durch, bei dem Rabatte von bis zu 50% auf das Sortiment gewährt werden. Hauptgründe für das Aus sind der wachsende Digitalvertrieb von Spielen und rückläufige Umsätze mit gebrauchter Hard- und Software. GameStop zieht sich damit komplett aus dem deutschen Markt zurück, nachdem die Filialzahl in den letzten Jahren bereits von 200 auf 70 reduziert wurde. Die Schließung von GameStop markiert das Ende einer Ära für den stationären Videospielhandel in Deutschland. Kunden haben nur noch wenige Tage Zeit, um letzte Einkäufe in den Filialen zu tätigen oder von den Räumungsverkäufen zu profitieren.