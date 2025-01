Gamestation Go: Neuer Atari-Handheld kurz vor Veröffentlichung

Retro-Freunde sollten die CES 2025 in Las Vegas in der kommenden Woche im Auge behalten. Gleich mit mehreren Postings auf X hat Atari die Gamestation Go angekündigt.

Zwar gab es bereits auf der CES 2024 eine kurze Ankündigung der „Gamestation Portable“, jedoch gab es bislang von Atari diesbezüglich keinerlei Lebenszeichen. Das hat sich jetzt in der vergangenen Woche schlagartig geändert.

Noch immer zeigt Atari keine auf der Konsole laufenden Games. Dafür kann man den veröffentlichten Videos verschiedene Details, wie Eingabegeräte und Schnittstellen erkennen. Insbesondere das Logo von „My Arcade“ ist neben dem Markenzeichen von Atari am oberen Rand der Konsole gut erkennbar. Vermutlich ist der neue Handheld also eine gemeinsame Entwicklung. My Arcade kennt man bereits durch die stationäre Konsole Gamestation Pro, die u. a. auch lizenzierte Titel von Atari enthält.

Gamestation Go: Was bisher bekannt ist

Im Moment gibt es weder zur Spieleauswahl der Gamestation Go noch zur Hardware oder der verwendeten Software / Emulatoren konkrete Angaben. Laut einigen kursierenden Gerüchten und Einschätzungen anhand der veröffentlichten Videos, geht man momentan von einem 7-Zoll-Display aus. Ebenfalls nur als Gerücht kursiert der geschätzte Preis von rund 150 US-Dollar plus Steuern.

Noch lässt sich bezüglich Akkulaufzeit oder Display-Auflösung eine Einschätzung abgeben. Dies erfahren wir wohl erst im Wege der offiziellen Vorstellung während der CES 2025.

Dem Ankündigungsvideo entnehmbar sind jedoch die vorhandenen Schnittstellen. So konnte man gut zwei USB-C-Ports, einen Slot für Micro-SD-Karten, einen analogen Kopfhörerausgang sowie auch einen HDMI-Port erkennen. Somit dürfte sich die Gamestation Go also auch an einen Fernseher anschließen lassen. Das Gamepad-Symbol neben den USB-Anschlüssen könnte auf extern anzuschließende Controller hindeuten.

Augenscheinlich verfügt die Gamestation Go nur über einen Analogstick auf der linken Seite sowie den mittlerweile üblichen Schultertasten. Weiter erkennbar ist ein D-Pad (links) und ABXY-Buttons (rechts). Ein paar Fragen wirft der auf der rechten Seite angebrachte Ziffernblock auf. Vielleicht dürfen wir schon bald „Codebreaker“ oder auch „Brain Games“ zocken? Ein Highlight dürfte jedenfalls der links befindliche Trackball in Sachen Steuerung sein.

Welche Spiele enthalten sind, ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt. Klar ist allerdings, dass der Fokus auf Arcade- und Retro-Klassikern liegt. Im vergangenen Jahr ließ Atari allerdings verlautbaren, über 200 Spiele zur Verfügung stellen zu wollen. Insbesondere natürlich bekannte Klassiker der Atari-Systeme 2600, 5200 und 7800.

Jetzt heißt es also erst einmal noch kurz abwarten, mit welchen Details Atari auf der CES 2025 rausrückt. Wir wünschen uns natürlich neben technischen Einzelheiten auch ein konkretes Releasedatum.

Quelle: Atari via X