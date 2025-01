Erneute Verschiebung bei Assassin’s Creed Shadows

Fans von Assassin’s Creed müssen sich noch länger gedulden: Ubisoft hat den Release von Assasins Creed Shadows ein weiteres Mal verschoben. Statt am 14. Februar 2025, soll das Spiel nun am 20. März 2025 erscheinen. Es ist bereits die zweite Verschiebung, nachdem der ursprünglich für November 2024 geplante Launch bereits einmal nach hinten verlegt wurde.

Als Grund für die erneute Verzögerung nennt Ubisoft den Wunsch, die Qualität des Spiels weiter zu verbessern. Man wolle sich darauf konzentrieren, zum Start ein überzeugendes Erlebnis zu bieten. Ubisofts CEO Yves Guillemot betonte in einem offiziellen Statement, dass man voll hinter den Bemühungen des Teams stehe, „das ambitionierteste Assassin’s Creed-Opus des Franchise“ zu erschaffen. Laut Ubisoft soll die Verschiebung dazu beitragen, „das Spieler-Feedback der letzten drei Monate besser einzuarbeiten und die besten Bedingungen für den Launch zu schaffen, indem wir weiterhin eng mit der zunehmend positiven Assassin’s Creed-Community zusammenarbeiten“.

Ubisoft in der Krise

Die Verzögerung kommt in einer herausfordernden Phase für Ubisoft. Das Unternehmen befindet sich Berichten zufolge in Übernahmegesprächen mit dem chinesischen Konzern Tencent, nachdem 2024 ein turbulentes Jahr mit Studioschließungen, Spieleinstellungen und Entlassungen gewesen war. Auch der Start von Star Wars Outlaws verlief kastrophal. Ebenfalls XDefiant wurde eingestellt. Ubisoft hat in den letzten 5 Jahren rund 80% seines Börsenwerts verloren. Das Unternehmen verzeichnete 2024 einen Nettoverlust von 494 Millionen Euro. Die Umsatzprognose für 2025 wurde von 2,3 Milliarden auf 1,95 Milliarden Euro gesenkt. Ubisoft plant Kosteneinsparungen von über 200 Millionen Euro. Das Unternehmen prüft „strategische und kapitalistische Optionen“, was auf einen möglichen Verkauf hindeutet. obwohl Guillemot dies bisher immer verweigerte. Assassin’s Creed Shadows könnte über Ubisofts Zukunft entscheiden.