Auch ZOTAC präsentiert im Rahmen der CES 2025 die neuen Modelle der NVIDIA-RTX-50-Serie. Basierend auf der neuen Blackwell-Architektur bieten sie revolutionäre Features für Gamer und Kreative.

„Wir freuen uns, unsere bisher fortschrittlichste Grafikkarte vorstellen zu können. Sie

nutzt die neueste NVIDIA GPU-Architektur und setzt neue Maßstäbe sowohl für PC-

Gaming als auch für moderne Computeranwendungen“, sagt Tony Wong, CEO von

ZOTAC. „Mit optimierter Kühlung, leiser Performance, verbesserter Langlebigkeit

und einem neuen, hochwertigen Design inspirieren diese Karten User weltweit und

eröffnen ihnen grenzenlose Möglichkeiten“.

Die ZOTAC Gaming GeForce-RTX-50-Serie bietet dank optimierter Kernfeatures zur Kühlung, Geräuschreduzierung und Langlebigkeit Spitzenleistungen. Pünktlich zum Marktstart werden die Modelle ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090, RTX 5080 und RTX 5070 Ti in den Varianten AMP Extreme INFINITY, SOLID OC und SOLID erhältlich sein. Die RTX 5070 wird in den Varianten SOLID OC und SOLID angeboten. Auch die neuen Grafikkarten verfügen über eine Garantie von 3 Jahren, die durch eine Registrierung auf 5 Jahre verlängert werden kann. Die RTX 5090-Modelle verfügen erstmals über das ACTIVE FAN CONTROL 2.0 Feature, was es erlaubt, alle drei Lüfter unabhängig voneinander anzusteuern.

Feature Highlights:

GeForce RTX 50 Serie mit NVIDIA Blackwell-Architektur und KI-Technologie

Leistungsstarkes IceStorm 3.0 Advanced-Kühlsystem

34 % größere Vapor-Chamber für schnelle Wärmeableitung

Verbesserte Haltbarkeit durch verstärkte Metall-Mittelrahmenkonstruktion

Rundum SPECTRA 2.0 RGB-Beleuchtung mit bis zu 3 individuell anpassbaren Zonen

SPECTRA LINK zur Synchronisation der Beleuchtung

Exklusives Infinite-Mirror-Design bei der AMP Extreme INFINITY

Verbesserte Sicherheitsfunktionen für 12VHPWR-Anschlüsse

Neues FireStorm Design für die GeForce RTX 50 Serie

AMP Extreme Infintiy:

In der Produktreihe AMP Extreme Infinity ist die RTX 5090 und RTX 5080 als erstes erhältlich. In beiden Fällen kommt ein Kühlkörper mit drei Lüftern zum Einsatz und die Grafikkarte misst 332 mm in der Länge, 138 mm in der Breite und 700 mm in der Tiefe (3,5-Slot-Design). Die Stromversorgung erfolgt über den 12VHPWR-Anschluss mit korrosionsbeständigen Pins und Kontroll-LED oder mittels Adapter über vier, bzw. drei 8-Pin-PCIe-Anschlüsse. IceStorm 3.0 advanced cooling, eine Vapor Chamber, FREEZE Fan Stop und 100 mm große BladeLink-Lüfter mit verbundenen Rotorblättern sorgen für eine effektive Kühlung. Die Backplate ist passgenau im Metall-Druckguss-Verfahren gefertigt. Tri-Zone SPECTRA 2.0 ARGB sorgt zudem für eine effektvolle Beleuchtung. Verfügbar sind die neuen Grafikkarten ab dem 30. Januar 2025. Auch die RTX 5070 Ti ist in dieser Produktreihe vertreten, aber erst ab Februar verfügbar.

SOLID und SOLID OC:

Auch bei SOLID sowie SOLID OC setzt ZOTAC auf einen voluminösen Kühlkörper im 3,5-Slot-Design. Dieser misst 330 mm in der Länge, 138 mm in der Höhe und 68 mm in der Tiefe. IceStorm 3.0 advanced cooling, eine Vapor Chamber, FREEZE Fan Stop und 100 mm große BladeLink Lüfter sorgen zusammen mit der Backplate aus Metall auch hier für eine effektive Kühlung. Die SPECTRA 2.0 ARGB Beleuchtung fällt hier dezenter aus. Die SOLID- und SOLID-OC-Modelle der RTX 5090 und RTX 5080 sind ab dem 30. Januar 2025 verfügbar. Auf die Modelle mit RTX 5070 und RTX 5070 Ti GPU muss man noch bis Februar warten.