Die besten Gwent-Karten: Wie baue ich das perfekte Deck?

Gwent ist zu einem der bekanntesten Minispiele in The Witcher 3 geworden. Es ist nicht nur eine einfache Zusatzfunktion, sondern eine strategische Herausforderung, die Stunden in Anspruch nehmen kann.

In diesem Artikel werden die verschiedenen Fraktionen und die besten Kartenbesetzungen vorgestellt, um Ihnen beim Zusammenstellen Ihres Decks zu helfen und Ihre Gewinnchancen zu steigern. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Spieler sind, dieser Artikel bietet wertvolle Tipps, um ein Meister im Gwent zu werden.

Fraktionen in Gwent: Wählen Sie Ihre Seit

In Gwent, dem packenden Kartenspiel aus The Witcher 3, können Spieler aus mehreren Fraktionen wählen, was eine wichtige taktische Entscheidung ist. Jede Fraktion hat ihre eigenen Besonderheiten, und diese Entscheidung beeinflusst maßgeblich die Auswahl und den Einsatz der Karten im Deck, was wiederum den Verlauf einer Partie bestimmen kann. Diese Entscheidung sollte nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus strategischen Überlegungen getroffen werden.

Gwent bietet fünf Hauptfraktionen, die den Grundpfeiler der taktischen Vielfalt dieser Welt bilden und jeweils spezifische Herausforderungen und Möglichkeiten bieten:

Die Nordländer: Diese Fraktion zeichnet sich durch die Verwendung von starken Einheiten und überlegenen Heilungsmöglichkeiten aus. Ihre Karten sind oft robust und bieten starke offensive Optionen. Das Nilfgaardische Imperium: Diese Fraktion ist eher auf Kontrolle und Manipulation des Spielfelds ausgelegt. Ihre Karten ermöglichen es, gegnerische Einheiten zu schwächen und strategische Vorteile zu erlangen. Die Scoia’tael: Diese Fraktion ist für ihr Tempo und ihre Unvorhersehbarkeit bekannt. Sie nutzt häufig Guerillataktiken und verfügt über Karten, deren Stärke vom Grad der bereitgestellten Einheiten abhängt. Die Monstren: Diese Fraktion konzentriert sich auf furchteinflößende Kreaturen und Monster, die gewaltige Effekte auf das Spiel haben können. Skellige: Diese Fraktion ist bekannt für ihre einzigartige Fähigkeit, Einheiten ins Spielgeschehen zurückzubringen und von Verlusten im Kampf zu profitieren.

Die Wahl der Fraktion ist entscheidend für den Erfolg im Spiel. Spieler sollten sich nicht nur mit den ästhetischen Aspekten der Karten befassen, sondern auch deren strategische Bedeutung verstehen.

Top 5 Karten, die in jedem Deck sein sollten

Kommen wir zu den Karten, die in Ihrer Sammlung bedeutsam sein werden. Es sind Karten, die gemeinhin in der Praxis effektiv und somit von Vorteilen. Diese Karten gehören zur Spitze der Nahrungskette im Gwint-Universum und sind darum keine gewöhnlichen Karten, sondern die Ecksteine erfolgreicher Decks, die es strategisch klug einzusetzen gilt und dementsprechend sorgfältig aufzunehmen sind in Ihre Kartensammlung. Das sind Karten, die in jedem Fall einen dauerhaften Platz in Ihrem Deck verdienen, weil Sie mit ihnen oft den Unterschied zwischen einem Sieg und einer Niederlage erleben werden.

Nachstehend geben wir Ihnen einige der am meisten angesehenen Karten:

Geralt von Riva: Eine der stärksten Einheiten im Spiel mit hohem Wert und besonderen Fähigkeiten. Ciri: Eine Karte, die in der besonders kritischen Phase eines Spiels das Blatt entscheidend wenden kann – da sie immer wieder zurück ins Spiel gebracht werden kann. Jorveth: Eine Karte mit ganz eigenen strategischen Fähigkeiten, in dem sie unbemerkt einen bestimmten Kartenwert mal manipuliert. Yennefer von Vengerberg: Hoher Kartenwert und starke – magische – Fähigkeiten zeichnen diese Karte aus. Koshchey: Eine Monsterkarte, die für Überraschungen sorgen kann, dank ihrer speziellen individuellen Fähigkeiten.

Diese Karten sind nicht nur mächtig, sondern sind auch deshalb vorteilhaft, weil Sie viele spieltechnisch günstige Einsatzmöglichkeiten in sich bergen.

Strategien zum Zusammenstellen des perfekten Decks

Es ist unbestritten, dass das Deck in Gwint eine überaus wichtige Rolle für Ihren Erfolg hat, wenn es nicht gar die wichtigste überhaupt ist. Das, was bei allen Heldentaten als sorgfältig abgezirkeltes Deck zusammengestellt und auf Ihre spezielle Spielweise zugeschnitten sein muss, bildet ein Fundament, auf das Sie bauen können, Sie sollten sogar darauf bauen. Allerdings kann auch das beste Auswahldeck nicht seine volle Wirkung entfalten, ohne dass es mit Hilfe einer ausgeklügelten und flexiblen Strategie ergänzt wird. Mit der richtigen Strategie, die Ihre Karten clever ausspielt und Schwachpunkte Ihrer Gegner attackiert, erheben Sie Ihre Gewinnchance erheblich über das gewohnte Maß. Es ist die Kompilation aus dem gute Karte und der klugen Strategie, was sie überlegen und Spitzenhaft machen könnte.

In seiner besten Form sollte Ihr Deck ein “best of” sein, das sich von der Bitte um irgendetwas anderes eingegangenen Ware, nicht unterschieden hat. Doch dazu kommen, sollten Sie das Spiel, die Karten und das Gegenspiel kennen, was insgesamt drei Intelligenz verlangt: um Ihr konkretes Kartendeck, die Leute in der Konkurrenz und auch noch Ihre möglichen Züge und Gegenzüge vorausgehen.

Um ein starkes Deck zusammenzustellen, müssen Sie einige grundlegende Strategien beachten:

Balance der offensiven und defensiven Karten: Ein gutes Deck sollte sowohl starke Angriffspunkte als auch gute Verteidiger aufweisen.

Ein gutes Deck sollte sowohl starke Angriffspunkte als auch gute Verteidiger aufweisen. Wettereffekte nutzen: Wetterkarten haben großen Einfluss auf das Spielfeld und sie sollten strategisch eingesetzt werden könnten.

Wetterkarten haben großen Einfluss auf das Spielfeld und sie sollten strategisch eingesetzt werden könnten. Besondere Konzept oberhalb jeder Fraktion: Jede Fraktion hat ihre eigene Stärken, nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil.

Ein gutes Beispiel für die Kompetenz wäre, eine starke Karte wie zum Beispiel Geralt mit einer Wetterkarte zu verknüpfen, um dem Gegner mächtig einzuheizen.

Wo können Spieler seltene Karten für ihr Deck finden

Nicht nur gutes Spiel und clevere Strategie, sondern auch weitere Schritte helfen, Ihren Spielcharakter erfolgreich zu machen und die „Glückskarte“ zu ziehen. Es gibt mehrere Wege, um seltene Karten zu erhalten:

Teilnahme an Wettkämpfen: Wettbewerbe haben oft seltene Karten als Siegespreise.

Wettbewerbe haben oft seltene Karten als Siegespreise. Erfüllung von Missionen: Viele Missionen im Spiel belohnen Spieler mit speziellen Karten.

Viele Missionen im Spiel belohnen Spieler mit speziellen Karten. Kauf bei Kaufleuten: Einige Kaufleute bieten seltene Karten zum Verkauf; sie haben diese im Angebot.

Einige Karten sind nur nach Abschluss schwieriger Aufgaben zu haben – und das steigert die Spannung beim Sammeln von Karten.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine solide Grundlage für den erfolgreichen Einstieg in Gwint in der Form eines ausgewogenen Decks erforderlich ist. Zudem ist äußerst wichtig, die verschiedenen Optionen für Strategien und die Anpassung des Spielverlaufs an die eigene Taktik zu kennen. Das wird insbesondere durch das Wissen um die Eigenheiten der einzelnen Fraktionen und das Setzen der effektivsten Karten möglich. Nutzen Sie diese Tipps, entwickeln Ihr eigenes perfektes Deck in Gwint und eröffnen Sie neue Perspektiven!