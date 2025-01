Der Optimum Nutrition Nutty Chocolate Caramel Protein Bar im Test

Die Optimum Nutrition Nutty Chocolate Caramel Protein Bars bieten 20 g hochwertiges Protein pro Riegel, ohne zusätzlichen Zucker. Mit jedem Bissen genießen Sie die perfekte Kombination aus knusprigen Erdnüssen, Rosinen und köstlichem Karamellgeschmack. Egal ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs – dieser proteinreiche Snack ist immer griffbereit. Er ist auch für Vegetarier geeignet, da er Milchprotein enthält, somit ist er jedoch nicht vegan. Da die Riegel mehrwertige Alkohole enthalten, kann übermäßiger Verzehr abführend wirken.

Nährwerte pro 100 g pro Riegel (70 g) Energie 1530 kJ/366 kcal 1071 kJ/256 kcal Fett 14 g 9,7 g davon gesättigte Fettsäuren 6,4 g 4,5 g Kohlenhydrate 28 g 20 g davon Zucker 8,9 g 6,2 g davon mehrwertige Alkohole 12 g 8,3 g Ballaststoffe 16 g 11 g Eiweiß 29 g 20 g Salz 0,72 g 0,50 g

Über Optimum Nutrition:

Optimum Nutrition, Inc. (ON) ist Teil der globalen Ernährungsgruppe Glanbia. Seit 1986 setzt ON den Goldstandard in der Sporternährung. Die Produktion erfolgt in Middlesbrough, Großbritannien, in einer modernen Produktionsstätte. Umfangreiche Qualitätssicherungsmechanismen überwachen die gesamte Produktionskette von der Beschaffung bis hin zur Fertigung. ON zählt zu den wenigen Unternehmen für Sporternährung, die in allen Bereichen produzieren. Das wohl bekannteste Produkt ist das Gold Standard 100 % Whey, das als weltweit meistverkauftes Proteinpulver gilt.

Disclaimer: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Unsere Produktpräsentation stellt keine Ernährungsberatung dar. Genauere Informationen zu den Zutaten und möglichen Allergenen finden sich bei Optimum Nutrition. Produkte, die Kreatin beinhalten, sind nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.