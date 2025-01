Der legendäre Affenkönig Sun Wukong bringt das Mond-Neujahrsfest zu World of Warships: Legends

Pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest kommt der legendäre Affenkönig Sun Wukong zu World of Warships: Legends. Als Hauptfigur des Mond-Neujahrsfestes und neuer Kommandant erweckt er den berühmten chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“ zum Leben. Ebenfalls neu im Spiel sind der japanische Kreuzer Tokachi und die brandneue Kampagne „Rose der Picardie“ mit einem neuen französischen Schlachtschiff. Dazu gibt es ein neues historisches Ereignis und einen legendären panasiatischen Kreuzer im Büro zu erforschen.

In einer eigenen Version des Romans „Die Reise nach Westen“ übernimmt Sun Wukong das Kommando über den panasiatischen Premium Kreuzer Woukong der Stufe VII in World of Warships: Legends. Um die Essenz des unsterblichen Dämons einzufangen, ist dieser mit außergewöhnlicher Macht ausgestattet. Als Schiffsskin finden weitere berühmte Charaktere des Romans ihren Weg ins Spiel, darunter Zhu Bajie, Sha Wujing und Tan Sanzang. Über spezielle Mond-Neujahrskisten besteht die Möglichkeit den japanischen Stufe VI Premium Kreuzer Tokachi und viele weitere Belohnungen zu erhalten. Auch die Belohnungen des letztjährigen Mondneujahresfests sind wieder verfügbar, darunter das Kapitänsoutfit „Himmlischer Wächter“. Die Kisten kann man entweder im Shop erwerben oder mit der Hauptkampagne, der neuen Mission „Reise nach Westen“ sowie über spezielle Missionen erhalten.

Mit der neuen Kampagne „Rose der Picardie“ erwartet die Spielenden ein ganz besonders Schiff. Das französische Stufe 7 Premium-Schlachtschiff verfügt über 16 Kanonen samt Nachlade-Booster für die Hauptbatterie und eine leistungsstarke Sekundärbatterie mit verbesserter Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft. Um das Schiff zu erhalten, muss man innerhalb von fünf Wochen 100 Meilensteine der Kampagne mit aktiver Admiralität abschließen. Für verpasste Herausforderungen steht eine Nachholmechanik zur Verfügung.

Im Büro besteht nun die Möglichkeit den panasiatischen leichten Kreuzer Jinan zu erforschen. Mit 20 mächtigen und getarnten Tiefwassertorpedos, schneller Manövrierfähigkeit und hoher Geschwindigkeit ist der Kreuzer eine ernstzunehmende Bedrohung. Für die Jinan kann man auch noch den Skin „Die vier Elemente“ erhalten. Darüber hinaus gibt es noch den panasiatischen Kommandanten Chen Shaokuan und verschiedene Ressourcen als Belohnung. In der Mission „Reise nach Westen“ kann man zudem noch die Jinan-Flagge erhalten.

Das ist noch lange nicht alles, denn mit dem Event „Across the Java Sea“ kann man mit historischen Schiffen in themenbezogene Missionen eintauschen. Zudem startet die dritte Saison des Flotten-Pokals, in der die Spielenden in drei neuen Saisons von Ranglistenkämpfen antreten können.