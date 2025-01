Der Gameplay-Trailer zu ELDRADOR CREATURES: Shadowfall

Am 6. März 2025 startet das neue rundenbasierte Strategiespiel aus der magischen Welt der beliebten ELDRADOR CREATURES von schleich. Der neue Titel erscheint digital für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC. Für die Nintendo Switch und die PlayStation 5 erscheinen auch physische Versionen. Eine Vorbestellung von ELDRADOR CREATURES: Shadowfall ist ab sofort möglich.

„Das Spiel bringt die beliebtesten Kreaturen unserer ELDRADOR® CREATURES Welten sowie brandneue Spielzeuge auf die Bildschirme der Fans. Sie sind den Originalen mit viel Liebe zum Detail nachempfunden und werden die Spieler:innen begeistern!“,

Kristina von Troschke, CMO Schleich.

Der Gameplay-Trailer gewährt einen spannenden Einblick in die actiongeladenen Kämpfe in der vielseitigen Welt von ELDRADOR CREATURES: Shadowfall. Auf uns warten unterschiedliche Kreaturen aus der Lava-, Eis-, Stein- und Dschungelwelt. Mit diesen kämpfen die Spielenden gegen die Bedrohung aus der Schattenwelt. Insgesamt gibt es über 20 spielbare Kreaturen, mit einzigartigen Fähigkeiten und Spezialangriffen. In den rundenbasierten Kämpfen gilt es, diese taktisch geschickt einzusetzen. Auf der Reise durch die Spielwelt warten außergewöhnliche Charaktere auf die Spielenden, darunter der Eis Greif und die Schattenassel. In insgesamt über 100 Levels gilt es, die Welt von Eldrador zu erkunden. Die Geschichte ist vollständig vertont und wird dank eines mitreißenden Soundtracks zu einem immersiven Erlebnis, sowohl für Kinder ab sechs Jahren, als auch für erfahrene Strategiefans.

„Wir freuen uns riesig, zusammen mit schleich® in die faszinierende Welt von ELDRADOR® einzutauchen. Die Kreaturen bilden eine perfekte Vorlage für ein packendes Videospiel. Wer ein visuell ansprechendes Game sucht und gleichzeitig seine taktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte, wird also auf seine Kosten kommen.“,

Ralf Gronwald, CEO Wild River Games

Das interne Studio von Wild River Games in Ismaning hat auch schon die erfolgreichen Titel der „Horse Club Adventures“-Riehe für Konsolen und PC entwickelt. Dies verspricht auch für ELDRADOR CREATURES: Shadowfall eine hohe Qualität und Spieltiefe.

Weitere Informationen zum Spiel finden sich bei Wild River Games.