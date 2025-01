Carrera Hybrid wird um innovativen Bluetooth-Controller erweitert

Wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, präsentiert Carrera nun den eigens entwickelten Carrera Hybrid Controller mit Bluetooth. Dieser Controller mit integrierter Smartphone-Halterung integriert sich nahtlos in das bestehende Hybrid-Setup und sorgt ab dem 3. Quartal dieses Jahres für noch mehr Abwechslung auf der Rennstrecke.

Die Spielenden haben so die Wahl, wie sie ihr Fahrzeug steuern möchten. Entweder über die Smartphone-App mit Bedienung über Touch und Bewegung des Smartphones oder entspannt mit dem Controller, der in Form und Ausstattung einem Gaming-Controller entspricht. Das Smartphone bleibt natürlich als zentrale Komponente enthalten und ist weiterhin für alle wichtigen Funktionen, wie Streckenerkennung, Fahrzeug-Einstellungen und Tuning-Optionen zuständig. Durch die Kombination aus Controller und Smartphone ergibt sich mehr Flexibilität und ein anpassbares Rennerlebnis.

Neue Hybrid-Cars und Streckenteile

Die Fahrzeugflotte von Carrera Hybrid wird deutlich ausgebaut. Es erschienen verschiedene Fahrzeuge mit jeweils unterschiedlichen Lackierungen. Der Ford Mustang GT3 erscheint in mehreren Varianten, darunter die spezielle Champion-Spirit-Lackierung „Champion Spirit, No.55“ und „Champion Spirit, No.64“ sowie als „Ford Performance, No.64“. Der Ferrari 296 GT3 ist auch neu in der Welt von Carrera Hybrid und erscheint unter anderem in einer speziellen Carrera-Lackierung als Ferrari 296 GT3 „Carrera, No.6“ 24H Dubai. In neuen Designs erscheint auch der aus den Starter-Sets bekannte Porsche 911 GT3 R. Alle Hybrid-Cars haben eine detailgetreue Gestaltung und authentische Lichteffekte gemein.

Für noch mehr Abwechslung im Rennen sorgen die neuen großen Kurven, die Haarnadelkurve und eine clevere Bahnverengung. So ergeben sich neue Herausforderungen und ganz neue Möglichkeiten für spektakuläre Überholmanöver.

Weitere Informationen finden sich bei Carrera Hybrid.