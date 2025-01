Carrera gewinnt ToyAward 2025

Bei Carrera gibt es einen großen Grund zur Freude, denn im Rahmen der Spielwarenmesse Nürnberg wurde das brandneue RC-Fußball-Set – Modell Bundesliga mit dem ToyAward 2025 in der Kategorie SchoolKids ausgezeichnet. Es schafft eine kreative Verbindung von Fußballfieber mit packender Rennaction und bringt durch das clevere Konzept den Spielspaß und die Stadionatmosphäre in die eigenen vier Wände.

Das RC Fußball Set – Modell Bundesliga wurde im Rahmen der Spielwarenmesse zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Es rückt schon jetzt in den Fokus der Aufmerksamkeit und gehört so zu den großen Highlights im Carrera-Portfolio 2025. Es ist offiziell von der Deutschen Bundesliga lizenziert und begeistert in Verbindung mit den spannenden Features so nicht nur Fußball- und Rennsportfans, sondern auch die ganz Familie.

Der ToyAward ist eine der renommiertesten Auszeichnungen der Spielwarenbranche und wird jährlich verliehen. Die Expertenjury setzt sich aus Pädagogen, Wissenschaftlern, Handelspartnern und einem Kinder-Testpanel zusammen. So werden Produkte ausgezeichnet, die durch ihre Innovation, ihren Spielwert und ihre Qualität überzeugen. Die Auszeichnung mit dem ToyAward 2025 unterstreicht die Innovationskraft von Carrera und zeigt auf, wie klassische Spielideen durch frische Ansätze neu interpretiert werden können.

Weitere Informationen zu allen Neuheiten 2025 und vielen weiteren Produkten finden sich bei Carrera Toys.