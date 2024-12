World of Warships: Legends begrüßt die Winterflotte zurück

Die Inhaltserweiterungen von World of Warships rund um die Winter- und Weihnachtszeit nehmen kein Ende. So kehrt nun auch in der Konsolen- und Tabletversion World of Warships: Legends die Winterflotte zurück, es gibt drei neue Premium-Schiffe und auch einen Adventskalender mit vielen Inhalten. Vor einigen Tagen hatten wir euch bereits die Erweiterungen der PC-Version rund um Weihnachten vorgestellt.



Wer schon immer den legendären britischen Kreuzer Defence mit Admiralitätsunterstützung sein Eigen nennen wollte, hat nun mit der Kampagne „Die beste Form des Angriffs“ die Chance dazu. In einem Zeitraum von sechs Wochen gilt es 100 Meilensteine abzuarbeiten, um sich das Kriegsschiff mit mächtigen 356-mm-Kanonen zu sichern. So verursacht dieses Schiff den höchsten Schaden aller Kreuzer und erweitert seine Feuerkraft zusätzlich noch mit leistungsstarken Torpedos. Zur Schiffverteidigung steht auch eine Reparaturgruppe zur Verfügung, wodurch die Trefferpunkte im Kampf erhöht werden und man selbst den schwersten feindlichen Angriffen widerstehen kann.

Zur Rückkehr der Winterflotte steht die Ankunft von drei Premium-Winterversionen bestehender Schiffe an. Hierbei handelt es sich um den paneuropäischen Tier-VII-Zerstörer Östergötland, den US-amerikanischen Tier-VI-Kreuzer New Orleans und das US-amerikanische Tier-VII-Schlachtschiff Constellation. Jeder, der fleißig eine neue Schiffsbau-Sammlung vervollständigt, schaltet auch den britischen Tier-III-Flugzeugträger Hermes frei, der bereits vor einigen Jahren Teil der Winterfeierlichkeiten war.

Natürlich gibt es auch einen Adventskalender, gefüllt mit vielen Belohnungen und einem zusätzlichen Kapitänsoutfit im Cyberpunk-Stil, für alle, die den Kalender abschließen. Im Mittelpunkt des Geschehens zum Jahresende stehen das italienische Schlachtschiff Ruggiero di Lauria und er sowjetische Kreuzer Dimitry Pozharsky mit einigen speziellen Kapitänsoutfits.

Für den kostenlosen DLC United Forces schließen sich World of Tanks Modern Armor und World of Warships: Legends zusammen. So enthält der DLC Premium-Fahrzeuge für beide Titel und in World of Warships: Legends legt der französische Tier-II-Premium-Zerstörer Ensweigne Gabolde an. In World of Tanks Modern Armor findet der britische Tier-V-Preimium-Panzer Excelsior den Weg aufs Schlachtfeld. Zusätzlich gibt es noch mehr Belohnungen aus dem brandneuen Winterest-Spezialevent, bei dem man mit Spielzeugpanzern gegen die Eiskönigin und böse Yetis um die Rettung des Nordpols kämpft.

Den Abschluss des Updates bilden drei neue Saisons der Ranglistenkämpfe und drei weitere Saisons der Keilereien. Auch hier können die Spielenden noch mehr Belohnungen erringen.

Die vollständigen Patchnotes finden sich bei Wargaming.