World of Tanks enthüllt Details der Holiday Ops 2025

Die Holiday Ops 2025 in World of Tanks sind bereits vor ein paar Tagen gestartet und nun ist bekannt, was die Spielenden bis zum 13. Januar erwartet. Das traditionelle und festliche Spektakel verspricht wieder einmal intensive Action, fantastische Geschenke und wertvolle Belohnungen im Spiel und dann ist dieses Jahr auch noch Jason Statham mit von der Partie.



Das neue Weihnachtsdorf ist ein schneebedecktes Wunderland mit einem Eisbrecher im Hafen, bezaubernden Brücken und einem hoch aufragenden Leuchtturm. Beim Betreten des Dorfes erhält man bereits sein erstes Geschenk, den T3E2 Medium Tank, ein amerikanischer Premium-Panzer der Stufe III mit voll ausgebildeter Crew und einem Garagenplatz.

Im Hauptquartier wartet schließlich Jason Statham auf uns und erteilt und spezielle Aufträge und Kampfmissionen. Mit seinem unvergleichlichen Charisma peppt er das Event auf und hebt die Stimmung auf die nächste Stufe. Wenn man Aufträge abschließt, schaltet man Belohnungen frei, die von Jason Statham inspiriert sind. Darunter drei unverwechselbare 2D-Stile, individuelle Aufkleber und Aufschriften. Man kann Jason auch direkt als Panzerkommandanten rekrutieren, wobei er sogleich mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner imposanten Präsenz überzeugt. Der ultimative Preis der Holiday Ops für Sammler ist der British Steel 3D-Stil für den mittleren Centurion Action X-Panzer der Stufe X.

Teil der Holiday Ops 2025 von World of Tanks ist auch der neue Spielmodus „Winterüberfall“. Hier geht es in einem Papierwunderland heiß her. Das Schlachtfeld ist hier eine festliche, vom Brettspiel inspirierte Arena voller eisiger Herausforderungen, weihnachtlichen Schauplätzen und noch mehr festlichen Belohnungen. Hier treten drei Fünfer-Teams gegeneinander an. Mit ihren Papierpanzern mit unterschiedlichen Rollen und Fähigkeiten gilt es Geschenke zu sammeln und zu sichern. So verdienen die Kommandanten Geschenkmünzen, mit denen man aufregende Goodies freischalten kann. Dazu zählt mit den 3D-Anbauteilen auch eine ganz neue Klasse von Fahrzeuganpassungen. Der Winterüberfall startet ab dem 13. Dezember an drei Wochenenden.

Bei World of Tanks findet ihr einen vollständigen Leitfaden zu den Holiday Ops 2025 sowie auch weitere Informationen zum Winterüberfall.