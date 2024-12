Raytracing: Dadurch werden Spiele noch realistischer

Über die Jahre hat sich die Grafikdarstellung in den Videospielen enorm verbessert. Vor allem überzeugen hier die neuesten Konsolen. Das liegt auch an dem sogenannten Raytracing. Aber was kann man sich darunter vorstellen?

Nicht jedes Spiel benötigt das Raytracing Feature

Raytracing spielt dann eine Rolle, wenn es sich um grafisch sehr aufwendige RPG- oder auch Open World-Spiele handelt. Dazu gehören etwa „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ oder „Cyberpunk 2077“. Das sind Spiele, die von einer detailreichen Optik leben.

Für klassische Browserspiele oder Online Casinos wird Raytracing nicht verwendet. Das deshalb, weil die grafischen Anforderungen deutlich geringer ausfallen. Auch deshalb, weil man nicht nur jene Spieler für sich gewinnen will, die mit High End-Rechnern arbeiten – das Angebot soll auch Kunden mit durchschnittlicher Hardware zur Verfügung stehen. Man kann sehr wohl problemlos ohne OASIS im Casino spielen, wenn man einen klassischen PC hat bzw. auch mit dem Smartphone einsteigen, wenn der Anbieter seinen Dienst mobil optimiert hat. Kommt Raytracing zum Einsatz, dann benötigt man schon eine sehr gute Hardware bzw. benötigt eine der neuesten Spielkonsolen.

Daran erkennt man, das Raytracing zum Einsatz kommt

Viele moderne Titel punkten damit, eine realistische Welt darzustellen. Damit das erreicht wird, hat die Branche eine präzise Darstellung von Lichtstrahlen sowie Schatten geschaffen. Dadurch können dann die Figuren und Objekte sowie die Umgebungen im Spiel optimal ausgeleuchtet werden. Der Spieler vergisst hier sogar, dass er sich in einer digitalen Umgebung befindet.

Doch woran erkennt man, dass Raytracing zum Einsatz kommt? Steht eine Spielfigur vor einer verglasten Auslage, dann wird man ohne Raytracing keine Spiegelung wahrnehmen, sondern nur eine milchige Scheiben. Wenn jedoch das Spiegelbild der Figur erscheint und zudem die Umgebung erkennbar wird, dann handelt es sich um Raytracing.

Durch das Raytracing erscheint das gesamte Spielerlebnis realistisch, sodass man durchaus vergisst, dass man eine Figur in einem Videospiel steuert.

Ray Reconstruction und Path Tracing

Raytracing wird zudem noch in Ray Reconstruction und Path Tracing unterteilt. Wie gesagt, handelt es sich bei Raytracing um ein Verfahren, damit Licht- und Schatteneffekte realistisch berechnet werden können, da man hier die Lichtstrahlen verfolgt. Die Ray Reconstruction baut auf dem Raytracing auf und ergänzt sodann mittels KI oder bestimmten Algorithmen die fehlenden Daten.

Das Path Tracing beinhaltet zudem die vollständige Simulation des Lichtverhaltens, sodass alle Lichtwechselwirkungen wie Streuung, Reflexionen oder auch Brechungen simuliert werden können.

Konsole oder PC?

Die PlayStation 5 kann bei einer 4K Auflösung das klassische Raytracing mit 30 Bildern pro Sekunde anzeigen. Hätte die Konsole eine noch stärkere Hardware, wäre eine höhere Bildrate möglich, jedoch würde die Konsole dann weitaus mehr Geld kosten. Das erklärt auch den höheren Preis bei der PlayStation 5 Pro: Hier können bei 4K sogar 60 Bilder pro Sekunde angezeigt werden. Zudem gibt es das Feature „PlayStation Spectral Super Resolution“ (PSSR). Hier handelt es sich um eine Upscaling-Funktion mit KI wie bei der DLSS von Nvidia.

Die Xbox Series X und die Series S unterstützen ebenfalls Raytracing-Spiele. Hier handelt es sich um das einfache Raytracing.

Die Alternative zur PlayStation 5 oder Xbox: Der Gaming-PC. Hier muss man darauf achten, die Hardwarevoraussetzungen zu erfüllen, um dann das Raytracing-Spielerlebnis zu verbessern. Tatsächlich kann die hervorragende Grafik nur mit High End-Grafikkarten erlebt werden, die durchaus über 2.000 Euro kosten.

Lohnt sich der finanzielle Mehraufwand?

Am Ende geht es auch um die Frage, ob sich der höhere Preis auch wirklich lohnt. Denn tatsächlich gibt es hier natürlich Preisunterschiede im höheren drei- bis niedrigen vierstelligen Bereich. Wer gerne Open World-Spiele oder RPG-Titel spielt und sich an der hervorragenden Grafik erfreut, sollte darüber nachdenken, ob er die Mehrkosten dafür in Kauf nehmen will. Wer jedoch mit der “normalen” Grafik zufrieden ist, die zugegebenermaßen schon sehr gut ist, kann sich letztlich den Aufpreis sparen.