PS Plus Essential Spiele im Dezember

Ab dem heute dem 2. Dezember gibt es für PS Plus Essential-Abonnenten wieder frischen Spiele-Nachschub! It Takes Two, Aliens: Dark Descent und das farbenfrohe Monster-Fang-RPG Temtem.

It Takes Two ist ein einzigartiges Abenteuer, das besonders im Koop-Modus glänzt. Ihr schlüpft in die Rollen von Cody und May, einem Ehepaar, das in einer fantasievollen Welt gefangen ist und zusammenarbeiten muss, um Herausforderungen zu meistern und ihre Beziehung zu retten. Das Spiel punktet nicht nur mit einer packenden Story, sondern auch mit kreativen Gameplay-Elementen, die das Teamwork auf die Probe stellen. Ob als Sprungakrobat, Rätsellöser oder in anderen verrückten Rollen – hier ist Zusammenarbeit gefragt!

Hier gehts zum Trailer von It takes two

It takes Two Test/Review

Für Fans von düsteren, taktischen Horrorspielen bietet Aliens: Dark Descent genau das Richtige. In diesem Action-Adventure geht es darum, eine Gruppe von Marines durch eine von Xenomorphen überrannten Welt zu führen. Taktisches Vorgehen und eine präzise Planung sind unerlässlich, um zu überleben. Schleichangriffe, strategische Entscheidungen und eine packende Atmosphäre machen den Horror perfekt

Hier gehts zum Trailer von Aliens Dark Descent

Aliens: Dark Descent Test/Review

Wer hingegen auf farbenfrohe und offene Welten steht, wird mit Temtem bestens bedient. In diesem Monster-Fang-RPG reist ihr durch die Welt von „The Airborne Archipelago“, um die verschiedenen Temtem zu fangen und zu trainieren. Temtem bietet ein Spielgefühl, das stark an Pokémon erinnert. Allerdings als Online MMO.

Hier gehts zum Trailer von Tem Tem

Mit diesen drei Titeln ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob ihr nun ein Team-Abenteuer sucht, euch in taktischen Kämpfen beweisen wollt oder eine neue Monster-Fang-Welt erkunden möchtet.

PS Plus gibt es in 3 verschiedenen Stufen und bietet euch:

PS Plus Essential Monatliche Spiele

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Exklusive Inhalte

Cloud-Speicher

Share Play

Spielhilfe

PS Plus Extra Monatliche Spiele

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Exklusive Inhalte

Cloud-Speicher

Share Play

Spielhilfe

Spielekatalog

Ubisoft+ Classics