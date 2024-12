Erscheint der nächste Trailer zu GTA 6 am 27. Dezember?

Die Gaming-Community brodelt vor Aufregung: Wird der lang ersehnte zweite Trailer zu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) tatsächlich am 27. Dezember 2024 veröffentlicht? Fans und Theoretiker haben in den letzten Tagen zahlreiche Hinweise zusammengetragen, die auf dieses Datum hindeuten könnten. Doch wie stichhaltig sind diese Theorien wirklich?

Die Theorie des 27. Dezembers

Mehrere Indizien haben Fans zu der Annahme geführt, dass der 27. Dezember 2024 das Veröffentlichungsdatum des zweiten GTA 6 Trailers sein könnte.

Trotz des kreativen Einfallsreichtums der Fans gibt es gute Gründe, diesen Spekulationen mit Vorsicht zu begegnen.

Argumente für und gegen den 27. Dezember

Die Zahl 27 als wiederkehrendes Motiv:

Keine offizielle Bestätigung: Weder Rockstar Games noch Take-Two Interactive haben bisher Informationen zum zweiten Trailer veröffentlicht.

Ungewöhnlicher Zeitpunkt: Eine Trailer-Veröffentlichung in der letzten Dezemberwoche erscheint aus Marketing-Sicht eher unwahrscheinlich.

Zwei Rockstar-Mitarbeiter posteten ein Bild mit Merchandise, das subtile Hinweise auf die Zahl 27 enthalten soll. Ein Bild mit Katze in der Tüte ein Bild mit Katze aus der Tüte und auf dem Zettel sollen mehrere Hinweise stehen wie, ein Hotel dieses Hotel es ist in Florida direkt nördlich von Miami die Buchungsnummer lautet 1227 also der 27.12 Der 27.12, das wäre diese Woche Freitag auf dem Zettel ist außerdem noch eine Telefonnummer zu erkennen die 8782979 und wenn man diese Telefonnummer jetzt einfach mal bei Google eingibt kommt man bei einem Laden in Miami raus den 27 auto sales oder 27 auto sales auffällig schon mal das wieder die 27 vorkommt, aber diese Firma diesen Autohändler auch noch mal in Google reinpacken dann sehen wir das in der Website Beschreibung steht Florida 27 auto sales of Leon und wenn wir jetzt überlegen was haben wir schon mal mit Leon im Verbindung mit GTA 6 gehört na ja GTA 6 spielt in luinida was im Prinzip das fiktive Florida ist.

Fans haben in verschiedenen Szenen des ersten Trailers Zahlen entdeckt, die addiert auf den 27.12.2024 hindeuten sollen

Rockstar Games wurde am 27. Dezember 1998 gegründet.

Der offizielle Instagram-Account von Rockstar weist aktuell genau 27 Beiträge auf.

Im ersten GTA 6 Trailer erscheint die Zahl 27 nach exakt 27 Sekunden auf einem Autofenster.

Ein kürzlich von Rockstar geteiltes Bild zeigt einen Helikopter mit der Nummer 27.

Der bekannte Insider Tez2 bezeichnet die Theorie als „reine Wahnvorstellung“ und argumentiert, dass Rockstar eine Ankündigung bereits gemacht hätte, um mehr Hype zu generieren. Tez2 sagte ebenfalls das es wahrscheinlicher ist das der zweite GTA Trailer im Februar erscheint.

Das verraten die letzten Rockstar-Spiele darüber

Die beiden letzten großen Rockstar-Titel GTA 5 und Red Dead Redemption 2 und die damalige Vorgehensweise geben zumindest einen kleinen Hinweis darauf, wann mit dem zweiten GTA 6-Trailer zu rechnen ist. Zieht man nämlich zum Vergleich die Zeiträume zwischen den jeweils ersten beiden Trailern von GTA 5 und Read Dead Redemption 2 heran. Sowohl bei GTA 5 als auch bei Red Dead Redemption 2 lag zwischen den Veröffentlichungen der ersten beiden Trailer ein knappes Jahr. Dass Rockstar bei GTA 6 einen ähnlichen Abstand zwischen den Trailern lässt, ist reine Spekulation!

Die Veröffentlichungen im Detail:

GTA 5

Release Trailer 1: 2. November 2011

2. November 2011 Release Trailer 2: 14. November 2012

14. November 2012 Wartezeit: 378 Tage

Red Dead Redemption 2

Release Trailer 1: 20. Oktober 2016

20. Oktober 2016 Release Trailer 2: 28. September 2017

28. September 2017 Wartezeit: 343 Tage

Take-Two’s Haltung

Take-Two CEO Strauss Zelnick hat zwar Verständnis für die Ungeduld der Fans geäußert, hält sich aber mit konkreten Informationen zurück. Er verspricht lediglich, dass GTA 6 „außergewöhnlich, das Warten wert und atemberaubend sein wird“

Fazit

Während die Theorien der Fans zweifellos kreativ sind, bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Trailer-Veröffentlichung am 27. Dezember 2024 eher gering. Es ist ratsam, offizielle Ankündigungen von Rockstar Games abzuwarten, anstatt sich von Spekulationen mitreißen zu lassen. Die Gaming-Welt wird zweifellos in Aufruhr geraten, sobald der zweite Trailer tatsächlich erscheint,egal an welchem Datum. Spätestens am 27. Dezember werden wir es erfahren.