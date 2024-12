Hardwarekalender 2024 – Tag 8

Heute erreicht unser Hardwarekalender 2024 schon Tag 8 und es geht um die Verbindung zwischen Spielendem und PC. Gemeinsam mit Cherry verlosen wir die kabellose Tastatur MX 3.0S Wireless in der Farbe Schwarz mit MX2A Red Switches.

Der Cherry MX 3.0S Wireless vereint ein edles Alu-Design mit einer effektvollen RGB-Beleuchtung. Dank der Cherry Advanced Wireless Technologie kann man zwischen unterschiedlichen Verbindungsmodi wählen. Nutzt man den besonders schnellen Gaming-Mode mit 2,4 GHz Funk via USB-Dongle liegen die Latenzen unter 1 ms, sodass auch stressige und schnelle Gefechte kein Problem sind. Nutzt man die Bluetooth-Anbindung, stehen drei Kanäle zur Verfügung, um mittels Tastendruck zwischen verschiedenen Geräten wechseln zu können. Auch ein Betrieb via USB-Kabel ist möglich, so kann man, auch wenn der Akku einmal leer sein sollte, ohne Pause weiter zocken.

Als Switches kommen die linearen MX2A Red mit einer Lebensdauer von mehr als 100 Millionen Tastenbetätigungen zum Einsatz. Die Cherry MX Technologie mit den Gold-Crosspoint-Präzisionsschaltern ist Made in Germany und steht für besonders hochwertige Switches. Die Keycaps sind im Double-Shot-Verfahren hergestellt und besitzen eine abriebfeste Laserbeschriftung. Natürlich bietet die Tastatur Features, wie Full-N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und eine WIN-Key Sperre. Mit der Cherry-Taste der Tastatur hat man direkten Zugriff auf Software-Informationen und die Cherry-Website.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025