Hardwarekalender 2024 – Tag 5

Kaum angefangen, haben wir heute auch schon Tag 5 in unserem Hardwarekalender 2024 erreicht. Zu Weihnachten kann es auch mal eine neue Tastatur sein, daher verlosen wir heute mit Glorious Gaming die GMMK 3 HE 100 % (Farbe nach Verfügbarkeit.

Die Glorious Gaming GMMK 3 HE 100 % ist eine Pre-Built-Tastatur im vollen 100-%-Format. Sie setzt auf die Glorious-Fox-HE-Switches mit individuell anpassbarem Auslösepunkt (Betätigungsweg) und Rapid-Trigger-Funktionalität. Dies wird dadurch möglich, dass die Switches über keinen klassischen Kontakt, sondern eine Hall-Effekt-Auslösung verfügen. Sie vereinen sanftes Tippgefühl mit einem tiefen, cremigen Klang und besitzen eine Betätigungskraft von 45 g. Ein programmierbarer Drehknopf kann beispielsweise für die Lautstärkeregelung oder Mediensteuerung verwendet werden. Darüber hinaus ist die Tastatur jedoch auch vielfältig individualisierbar. Über neun modulare Anpassungspunkte lässt sich das Aussehen, der Klang und das Tippgefühl der Tastatur variabel verändern. Durch das modulare Gasket-Mount-Design können die Dämpfer im Inneren ausgetauscht werden. So lässt sich das Tippgefühl fester oder flexibler gestalten und so an die individuellen Vorlieben anpassen. Die Tastatur unterstützt neben den Glorious HE Magnet-Switches auch 5-Pin-MX-Switches.

Die GMMK 3 HE 100 % basiert auf einem robusten Gehäuse aus ABS-Kunststoff und verfügt über langlebige Double-Shot GPBT-Keycaps. Natürlich ist auch eine ARGB-Tastenbeleuchtung sowie eine diffuse Seitenbeleuchtung integriert. Die Beleuchtungseffekte lassen sich über die Glorious CORE-Software individuell anpassen, wobei man auch 18 vorkonfigurierten Lichteffekten wählen kann. Der austauschbare RGB Accent Badge lässt sich unabhängig beleuchten. Dank der Open-Source-Firmware QMK ist auch softwareseitig eine sehr flexible Anpassung möglich.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr