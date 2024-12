Hardwarekalender 2024 – Tag 29

Mit Tag 29 haben wir den letzten Tag von unserem Hardwarekalender 2024 erreicht. Wir hoffen, dass wir euch spannende Preise bieten konnten und euch nächstes Jahr wieder begrüßen können. Den Abschluss unseres Kalenders begehen wir heute mit KIOXIA und verlosen die EXCERIA PLUS G2 Portable SSD mit einer Kapazität von 2 TB.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „KIOXIA“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable SSD ist eine tragbare SSD mit einer Speicherkapazität von 2 TB. Angebunden wird sie mittels USB-C, kann mittels Adapter aber auch ohne Einbußen an USB-Typ-A betrieben werden, wichtig ist hier nur, dass die Schnittstelle USB 3.2 Gen2 erfüllt, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. In der nunmehr zweiten Generation fällt sie mit 72 mm x 40 mm x 12 mm nochmals kompakter aus und findet so in jeder Tasche Platz. Der hochmoderne BiCS-3D-Flash-Speicher stellt eine schnelle Datenübertragung und zuverlässige Speicherung sicher. Mit dem SSD-Dienstprogramm von KIOXIA ist ein Passwortschutz gemäß TCG Opal Version 2.01 mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung möglich.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr