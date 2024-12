Hardwarekalender 2024 – Tag 27

Weihnachten ist schon vorbei, doch unser Hardwarekalender 2024 noch nicht ganz, denn heute ist Tag 27. Gemeinsam mit Turtle Beach verlosen wir die kompakte Tastatur Vulcan II TKL Pro.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Turtle Beach„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Turtle Beach Vulcan II TKL Pro ist eine kompakte Tastatur, die im beliebten TKL-Format auf den NUM-Block verzichtet, ansonsten aber alle wichtigen Tasten behält. Es gibt gleich mehrere besondere Features: Am zentralsten sind hier die magnetischen Halleffekt-Schalter mit einer Lebensdauer von bis zu 150 Millionen Klicks zu sehen. Sie besitzen eine einstellbare, mehrstufige Betätigung jeder einzelnen Taste. Denn durch den Aufbau mit einem Halleffekt-Sensor, statt eines mechanischen Schaltelementes, weiß der Schalter stets, wie weit genau die Taste eingedrückt ist. Natürlich verfügen sie auch über eine Rapid-Trigger-Funktion. Daneben bietet sie ein abnehmbares USB-C-Anschlusskabel und eine anpassbare AIMO-ARGB-Beleuchtung. Die Tastenkappen verfügen über eine kreuzförmige Befestigung, sodass diese zu denen anderer Hersteller kompatibel sind. Durch die Easy-Shift[+]-Duplikationstechnologie können die Tasten mit mehreren Befehlen verknüpft werden und zusammen mit dem internen Speicher für fünf verschiedene Profile ergeben sich so nahezu unzählige Anpassungsmöglichkeiten. Die Tastatur ist inklusive Handballenablage in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Formfaktor TKL Kabel abnehmbares 1,8 m USB-C zu USB-A-Kabel Switches magnetische Schalter Charakteristik linear Betätigungspunkt zwischen 0,1 und 4 mm einstellbar Lebensdauer Switches getestet bis zu 100 Millionen Klicks Polling-Rate 1.000 Hz Profile/Speicher 5 Profile, 4 MB onboard-Speicher Rollover Vollständiges Tasten-Rollover (N-KRO) mit 100 % Anti-Ghosting RGB-Beleuchtung RGB-Beleuchtung pro Taste mit 16,8 Millionen Farben + 30 Smart-Tasten Prozessor 32-bit ARM Cortex M3

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr