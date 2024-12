Hardwarekalender 2024 – Tag 25

Zu Weihnachten hat man immer viele bunte Lichter um sich herum, damit es so auch nach Weihnachten weiter geht haben wir an Tag 25 von unserem Hardwarekalender 2024 das passende für euch. Gemeinsam mit Trust verlosen wir das GXT902 Vybz Hexagon 9er-Set zusammen mit einem 3er-Erweiterungsset.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Trust“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das Trust GXT902 Vybz Hexagon 9er-Set beinhaltet neun sechseckige LED-Leuchtelemente, die sich in diversen Ausrichtungen miteinander kombinieren lassen. Jedes Element beinhaltet mehrere RGB-Leds, die zu einer Zone zusammengefasst sind. Über die App lässt sich dann jedes Element einzeln ansteuern. Jedes Hexagon misst 151 mm in der Breite, 131 mm in der Höhe und 25 mm in der Dicke, das Gewicht liegt bei 115 g. Mit speziellen Verbindern kann man die einzelnen Elemente an jeder der Sechseckseiten miteinander verbinden. Mit den separat erhältlichen 3er-Pack-Erweiterungen kann man bis zu 21 Elemente mit bis zu 20 Zonen gleichzeitig betreiben. Die Stromversorgung erfolgt über das beiliegende 24-W-Netzteil. Zur Ansteuerung gibt es gleich drei Möglichkeiten, über das Bedienpanel am ersten Element, über die mitgelieferte IR-Fernbedienung und über das Smartphone (App für iOS und Android). Auch über Google Home, Google Assistant und Amazon Alexa kann man die Wall Light Bars ansteuern.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr