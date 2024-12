Hardwarekalender 2024 – Tag 2

Willkommen zu Tag 2 von unserem Hardwarekalender 2024. Ein Gaming-PC muss neben viel Leistung eine weitere Eigenschaft haben, er muss leise und kühl bleiben. Um diese Anforderungen zu erfüllen, verlosen wir heute mit be quiet! ein Paket aus dem Pure Base 501, der Pure Loop 2 und einem 3er-Lüfterset. Bei allen drei Produkten kann sich der Gewinnende Wunschvariante/-größe aussuchen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „be quiet!„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das Pure Base 501 ist ein kompaktes Gehäuse, das in drei Varianten und zwei Farbgebungen erhältlich ist. Die schwarze Grundversion besitzt eine nahezu geschlossene Front und Seiten aus Metall, ideal für ein besonders unauffälliges und leises System. Das Pure Base 501 Airflow verfügt über eine vollflächige Mesh-Front für einen besonders guten Luftstrom. Bleibt durch die geschlossenen Seitenteile aber weiterhin unauffällig. Möchte man aber auch die Hardware im Blick haben, sollte man das Pure Base 501 Airflow Window auswählen. Beide Airflow-Varianten sind zudem in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Ab Werk sind bereits zwei Pure Wings 3 140 mm PWM-Lüfter vorinstalliert.

Mainboard-Kompatibilität ATX, mATX, Mini ITX Gehäuseabmessungen (LBH) Mit Füße: 450 x 231 x 463 mm

Ohne Füße: 450 x 231 x 449 mm PCI-Steckplätze 7 Lüfterplätze Front: 2x 140 mm/3x 120 mm

Deckel: 2x 140 mm/2x 120 mm

Rückseite: 1x 140 mm/1x 120 mm Mögliche Radiatoren Front: 120/140/240/280/360 mm

Deckel: 120/240 mm

Rückseite: 120/140 mm Lüfter vorinstalliert Front: 1x Pure Wings 3 140 mm PWM

Rückseite: 1x Pure Wings 3 140 mm PWM Staubfilter Front, Deckel, Boden Laufwerkskapazität 5x 2,5″, 2x 3,5″ Maximale Länge PSU 180 mm Maximale Länge GPU 368 mm Front-Panel 1x USB 3.2 Gen.2 Typ C, 2x USB 3.2 Typ A, Mic+Audio

Die be quiet! Pure Loop 2 ist in den Baugrößen 120 mm, 240 mm, 280 mm und 360 mm verfügbar. Für die notwendige Kühlleistung sorgen je nach Modell 120 mm oder 140 mm große Lüfter, die Pure Wings 3 PWM high-speed, die einen hohen statischen Druck erreichen können. Die Pumpe kann mittels PWM-Signal gesteuert werden und sitzt separat im Schlauch zwischen Radiator und Coldplate. Dadurch ist sie mechanisch stark entkoppelt, was einen leiseren Betrieb mit minimalen Vibrationen ermöglicht. Kühlmittelverluste innerhalb der AiO können dank Refill-Port und mitgeliefertem Kühlmittel selber nachgefüllt werden, wodurch sich die Lebensdauer erhöht. Die flexiblen Schläuche vereinfachen zudem die Montage. In die Oberseite des Kühlblocks der AiO ist eine dezente ARGB-Beleuchtung integriert. Eine Besonderheit der neuen Lüfterserie Pure Wings 3 ist die Closed-Loop-Motorsteuerung. Dabei wird das Drehzahlsignal der Lüfter überwacht und die Steuerungselektronik sorgt dafür, dass immer die dem PWM-Signal entsprechende Drehzahl gehalten wird.

Sockel-Kompatibilität Intel: LGA1700, LGA1200, LGA115x

AMD: AM5, AM4 Schlauch Länge: 400 mm Materialien: Kühlerbasis: Kupfer, vernickelt

Radiator: Aluminium

Schlauch: Polyamide Pumpe – Drehzahl: 4.000 – 5.500 RPM Lüfter – Nennstrom: 0,45 A @12 V Lüfter – MTBF: 80.000 h Lüfter – Lager: Rifle Lüfter – Motor: 4-poliger Motor

Insgesamt bietet be quiet! fünf verschiedene Lüfterserien. Die Silent Wings 4, die Light Wings, die Shadow Wings 2, die Pure Wings 3 und die Pure Wings 2, je nach Serie sind die Lüfter teilweise noch in unterschiedlichen Versionen verfügbar. Hier kann der Gewinnende selbst entscheiden, ob die Ausstattung an Pure Wings 3 Lüftern des Gehäuses vervollständigt werden soll oder der Fokus auf eine andere Lüfterserie gesetzt werden soll.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr