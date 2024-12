Hardwarekalender 2024 – Tag 19

Bald ist Weihnachten, also schnell noch die letzten Geschenke besorgen, schließlich ist heute schon Tag 19 von unserem Hardwarekalender 2024 erreicht. Gemeinsam mit CORSAIR verlosen wir heute die Tastatur K70 PRO TKL.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „CORSAIR“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit der High-Performance-Gaming-Tastatur K70 PRO TKL von CORSAIR kann man besonders schnell reagieren, denn sie basiert auf den anpassbaren MGX Hyperdrive-Schaltern mit Rapid-Trigger-Funktion (die Funktionstasten nutzen MLX Plasma Switches). Diese Schalter basieren auf dem Hall-Effekt und kommen so ohne einen mechanischen Schaltkontakt aus. Im oberen Teil des Schalters befindet sich ein kleiner Magnet und unten im Schaltergehäuse sitzt der Hall-Effekt-Sensor. Dieser kann nun die Position des Magneten erfassen und so weiß der Schalter stets, wie weit er betätigt wird. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, denn nun kann man den Schaltpunkt komplett individuell konfigurieren oder sogar mehrere Funktionen einem Schalter zuordnen. Beispielsweise kann man bei der W-Taste so die Laufgeschwindigkeit abhängig von der Betätigung variieren. Mit dem neuen Verfahren wird auch erst die Rapid-Trigger-Funktion möglich. Denn so kann eine Taste nach Aktivierung direkt zurückgesetzt werden, um schnelle aufeinander folgende Tastenkombinationen zuverlässig durchführen zu können. Ein weiteres Feature ist FlashTap, womit man die Priorisierung einzelner Eingaben beim Drücken von zwei entgegengesetzten Richtungstasten anpassen kann.

Aufgebaut ist die Tastatur im beliebten TKL-Format, verzichtet also auf den NUM-Block, behält aber die Richtungstasten und die F-Tasten-Reihe. Darüber hinaus besitzt die Tastatur einen Lautstärkeregler und zwei anpassbare Tasten oben rechts. Unterhalb der Deckplatte aus Aluminium finden sich zwei Schalldämpfungsschichten aus Silikon und bei den Schaltern kommen vorgeschmierte Stabilisatoren zum Einsatz. Insgesamt ergibt sich so ein angenehmes, weiches Tippgefühl mit angenehmer Akustik. Für eine angenehme Ergonomie befindet sich eine Handballenablage im Lieferumfang. Natürlich bietet die Tastatur auch eine vollständige ARGB-Beleuchtung und kann mittels CORSAIR iCUE individualisiert werden.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr