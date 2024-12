Hardwarekalender 2024 – Tag 18

Unser Hardwarekalender 2024 wird volljährig, wir haben Tag 18 erreicht. Heute geht es um die zuverlässige Stromversorgung eures Systems, denn gemeinsam mit Seasonic verlosen wir das 750 Watt starke Netzteil FOCUS-GX-750-V4 zusammen mit einem Merch-Paket.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Seasonic„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das FOCUS-GX-750-V4 ist ein vollmodulares Netzteil mit 80 PLUS Gold Zertifizierung. Es erfüllt den aktuellen ATX 3.1 und bietet somit ein 12VHPWR-Kabel für die Versorgung der aktuellen Nvidia-Grafikkarten. Dank seiner fortschrittlichen, patentierten dreistufigen Wärmeregelung bleibt das Netzteil immer gut temperiert, dabei aber möglichst leise. So wird es bis zu einer Auslastung von 30 % in einem Fanless-Mode betrieben. Danach wechselt das Netzteil in den Silent Mode mit geringer Lüfterdrehzahl und mit steigender Auslastung geht es immer mehr in den Cooling Mode über. Der Lüfter verfügt über ein fluiddynamisches Lager für eine besonders hohe Laufruhe. Die lange 10-jährige Garantie spiegelt den hohen Qualitätsanspruch von Seasonic wider.

Maximale Leistung 750 W Maximale Ströme +3,3 V: 20 A

+5 V: 20 A

+12 V: 62 A

-12 V: 0,3 A

+5 VSB: 3A Kabel 1x 20/24-Pin ATX

2x 4+4-Pin-CPU

2x 6+2-Pin-PCIe

1x 12VHPWR

10x 15-Pin-SATA

3x 4-Pin-Molex 80PLUS Gold Formfaktor ATX Abmessungen 140 x 150 x 86 mm Lüftergröße 120 mm Lüftersteuerung S3FC (einschließlich Fanless Mode) Lüfterlagerung Fluiddynamisches Lager Lebenserwartung Lüfter 50.000 Stunden Schutzschaltungen OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP Sicherheit und EMV cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE Garantie 10 Jahre

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr