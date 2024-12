Hardwarekalender 2024 – Tag 17

Heute haben wir Tag 17 von unserem Hardwarekalender 2024 erreicht. Auf Spielekonsolen ist gerne mal der Speicher belegt und wenn die Internetverbindung nicht die schnellste ist, hilft es eine Speichererweiterung zum Auslagern von Dateien parat zu haben. Hier können unsere heutigen Preise helfen, denn gemeinsam mit Seagate verlosen wir das Seagate FireCuda External Hard Drive 2 TB in der Black Panther Edition, und zwar einmal im Okoye– und einmal im Shuri-Design.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Seagate“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die externe HDD ist durch das von Black Panther inspirierte Design mehr als nur ein Speichermedium, sie ist ein besonderes Sammlerstück. Das Design zieht sich über das ganze Gehäuse der HDD. Die Hintergrundfarbe ist in der Okoye-Edition in Rot und in der Shuri-Edition in Blau gehalten, jeweils entsprechend zum Rüstungsstil der Charaktere. Auch die RGB-Beleuchtung des Gehäuses ist darauf abgestimmt, zwar sind hier alle Farben möglich, aber passend zum roten Gehäuse leuchtet die Shuri-Edition standardmäßig in Gelb und die der Okoye-Edition abgestimmt auf das lilafarbene Gehäuse in Türkis. Mit nur 167 g Gewicht kann die HDD auch gut unterwegs eingepackt werden, schließlich ist sie mit 122,5 mm x 80 mm x 14,5 mm auch durchaus kompakt.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr