Hardwarekalender 2024 – Tag 15

Nun ist schon Tag 15 von unserem Hardwarekalender 2024 angebrochen. Heute ist Endorfy unser Verlosungspartner und so bieten wir einem von euch ein Bundle aus der kabellosen Tastatur Thock 75 % Wireless und der kabellosen Maus LIV Plus Wireless und zusätlich gibt es noch eine einzelne Thock 75 % Wireless zu gewinnen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Endorfy“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Alle Tastaturen der Thock-Serie verfügen über einen mechanischen Aufbau und setzten dabei auf Kailh-Switchs. Diese werden vom chinesischen Unternehmen Kaihua gefertigt und stellen somit eine preiswerte Alternative zu den bekannten Cherry MX Switches dar. Mittlerweile werden diese in immer mehr Tastaturen verbaut und erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. Das 75-%-Format verzichtet auf den im Gaming unwichtigen Num-Block und fällt so entsprechend kompakter aus. Oben rechts an der Tastatur findet sich ein Drehregler für die Lautstärkeanpassung. Anbinden kann man die kabellose Version via Bluetooth oder deutlich latenzärmer mit 2,4-GHz-Wireless.

Die Endorfy LIV Plus Wireless ist eine leichte Gaming-Maus mit einer offenen Bauweise in Gitterstruktur. Sie basiert auf dem PixArt PAW3395-Sensor, der aktuell in vielen Gaming-Mäusen zum Einsatz kommt. So erreicht sie eine maximale Auflösung von 26.000 dpi, gepaart mit ebenso hohen Tracking-Geschwindigkeiten. Mit einem Gewicht von 69 g liegt sie eher im Mittelfeld der leichten Gaming-Mäuse, nicht zuletzt aufgrund des großen integrierten Akkus. Da die Maus über eine latenzarme 2,4 GHz Wirelessverbindung, Bluetooth oder auch via USB-Kabel betrieben werden kann, ist sie mit beinahe allen Plattformen kompatibel, vom Smartphone über den Fernseher bis hin zum PC. Eine integrierte ARGB-Beleuchtung in Maus und Ladestation sorgt zusätzlich noch für einen effektvollen optischen Auftritt. Eine Konfiguration der Maus erfolgt über die zugehörige Software von Endorfy.

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr