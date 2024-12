Hardwarekalender 2024 – Tag 10

An Tag 10 von unserem Hardwarekalender 2024 bieten wir eurer Hardware ein neues Zuhause, perfekt auch für die neusten Black Friday Errungenschaften. Gemeinsam mit Thermaltake verlosen wir das Gehäuse Ceres 350 MX Snow und passend dazu gibt es einen 2er-Pack der Lüfter CT140 ARGB Sync Snow.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Thermaltake“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Bei dem Ceres 350 MX Xnow handelt es sich um ein Mid-Tower ATX-Gehäuse. Es unterstützt die neuen Hidden-Connector-Mainboards (ASUS BFT, MSI Project ZERO und Gigabye Projekt Stealth). Werksseitig sind bereits zwei CT140 ARGB Sync Lüfter an der Vorderseite und ein weiterer an der Rückseite montiert. Auch Radiatoren finden ihren Platz, so nimmt die Oberseite Radiatoren bis zu einer Größe von 280 mm auf und die Front bietet Platz für Radiatoren bis zu einer Größe von 360 mm. Im Lieferumfang sind zwei unterschiedliche Frontblenden enthalten, eine Glasfront und eine Mesh-Front für einen besseren Airflow.

Mainboard-Kompatibilität E-ATX, ATX, mATX, Mini ITX Gehäuseabmessungen (HBT) 475 x 245 x 463 mm PCI-Steckplätze 7 Lüfterplätze Front: 2x 140 mm/3x 120 mm

Oberseite: 2x 140 mm/3x 120 mm

Rückseite: 1x 140 mm/1x 120 mm Mögliche Radiatoren Front: 120/140/240/280/360 mm

Oberseite: 120/140/240/280 mm

Rückseite: 120 mm Lüfter vorinstalliert Front: 2x CT140 ARGB Sync

Rückseite: 1x CT140 ARGB Sync Laufwerkskapazität 2x 2,5″ + 1x 3,5″ oder 3x 2,5″ Maximale Höhe CPU-Kühler 185 mm Maximale Länge PSU 220 mm Maximale Länge GPU 360 mm Front-Panel 1x USB 3.2 Gen.2 Typ C, 2x USB 3.0 Typ A, Mic+Audio

Die CT140 ARGB Sync Snow gehören zur neusten Generation von PC-Lüftern aus dem Hause Thermaltake. Sie erreichen eine maximale Drehzahl von 1.500 U//min und besitzen optimierte Lüfterblätter. Für eine leichte Montage und ein flexibles Kabelmanagement können sie im Daisy-Chain-Verfahren verbunden werden. Jeder Lüfter verfügt über 9 LEDs, die flexibel angesteuert werden können.

Dimensionen 140 x 140 x 25 mm Drehzahl 500 – 1.500 RPM Max. Luftstrom 77,37 CFM Max. statischer Druck 2,3 mmH2O Max. Lautstärke 30,5 dBA Lager Hydraulic Bearing Liebensdauer 40.000 Stunden bei 25 °C

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr