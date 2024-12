Die KIOXIA EXCERIA PLUS G4 SSD – eine Consumer-SSD mit PCIe 5.0

Der Speicherspezialist KIOXIA präsentiert mit der EXCERIA PLUS G4 SSD eine neue Serie an Consumer SSDs mit PCIe-5.0-Interface, die sich speziell an Gamer und Content Creator richtet. Neben einer gesteigerten Leistung steht hier auch eine höhere Energieeffizienz im Vordergrund.

Dank der PCIe-5.0-Schnittstelle erreicht die EXCERIA PLUS G4-Serie eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von 10.000 MB/s und eine sequentielle Schreibgeschwindigkeit von 8.200 MB/s in der 2-TB-Version und 7.900 MB/s in der 1-TB-Version. Im Vergleich zur Vorgängerversion erreicht die neue m.2-NVMe-SSD eine um bis zu 80 % höhere Energieeffizienz bei maximaler sequenzieller Lesegeschwindigkeit. In Kombination mit den Verbesserungen bezüglich der Wärmeableitung werden so geringere Temperaturen möglich. Die Lebensdauer liegt bei der 1-TB-Version bei 600 TBW und in der 2-TB-Version bei 1.200 TBW.

Die EXCERIA PLUS G4 basiert auf dem BiCS FLASH 3D-Flashspeicher von KIOXIA und ist sowohl in der 1 TB, als auch in der 2 TB in einem einseitigen M.2-2280-Format aufgebaut. Zur Reduktion von Plastikmüll kommt ab sofort auch eine neue, papierbasierte Verpackung zum Einsatz.

„Wir freuen uns, unsere erste PCIe 5.0 Consumer SSD vorstellen zu können, die das Spiele- und Content-Erlebnis unserer Endkunden auf ein noch nie dagewesenes Niveau hebt“, sagt Paul Rowan, Vice President und Chief Marketing Officer der Memory und SSD Business Units bei KIOXIA Europe GmbH. „Mit der neuesten KIOXIA BiCS FLASH™ 3D-Flash-Speichertechnologie und einem für höchste Energieeffizienz optimierten Controller ermöglicht diese neue SSD umfangreiche PCIe 5.0-Workloads bei einem Stromverbrauch auf PCIe 4.0-Niveau. Ganz gleich, ob es um eine längere Akkulaufzeit oder die Unterstützung der gesamten thermischen Leistung im Hostsystem geht, die EXCERIA PLUS G4 Serie wurde entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen höchsten Datentransferraten und Energieverbrauch herzustellen.“