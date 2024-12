Der Gamewarez Original Stromtrooper Gaming-Sitzsack

Gamewarez, bekannt für super bequeme Gaming-Sitzsäcke, startet eine Zusammenarbeit mit Shepperton Design Studios, den kreativen Köpfen hinter dem legendären Stormtrooper-Design. Als erstes Produkt dieser Kooperation erscheint der Gamewarez Classic in einer Sonderversion und als erster offizieller Original Stormtrooper Gaming-Sitzsack.

Der Gamewarez Original Stormtrooper Sitzsack im Detail:

Komfort und Funktionalität treffen hier auf Sci-Fi-Kultur, so vereint der neue Sitzsack ein ansprechendes Design mit der bekannten, ergonomischen Form, die sich dem Körper anpasst und stundenlangen Komfort beim Gaming bietet. Natürlich ist auch das passende Fußteil im Original Stromtrooper Design erhältlich. Wie bereits eingangs erwähnt, entsprechen Form und Features der Classic-Serie von Gamewarez. So bietet der Sitzsack erweiterbare Seitentaschen mit genügend Stauraum für das ganze Gaming-Equipment, egal ob Controller, Smartphone oder Fernbedienung. Mit einer seitlichen Schlaufe lässt sich zudem auch ganz leicht ein Headset am Sitzsack befestigen. Die stabile und langlebige Füllung wird durch staubfreie EPS-Perlen, die Made in Germany sind, sichergestellt. Sollte diese bei langfristiger Nutzung doch mal etwas nachgeben, ist bei Gamewarez ein Nachfüllset erhältlich. Durch die Füllung passt sich der Sitzsack gut der Körperform an, dennoch sorgt die stabile Rückenlehne für eine aufrechte und angenehme Sitzposition. Der Bezug besteht auch robustem und langlebigen Polyester.

Preis und Verfügbarkeit:

Erhältlich ist der Gamewarez Original Stromtrooper-Sitzsack zu einem Preis von 139,90 €. Zusammen mit dem passenden Fußteil ist er auch als Bundle zu einem Preis von 169,90 € bestellbar. Möchte man das Fußteil einzeln kaufen, werden 57,90 € fällig. Aktuell gibt es bei Gamewarez noch einen Weihnachtsrabatt von 18 %.