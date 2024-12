Das Monitor-Lineup von ASUS für die CES 2025

In einem Monat startet die CES 2025 und ASUS hat bereits diese Woche das Monitor-Lineup angekündigt. Dazu zählen ein neuer ROG Strix-Gaming-Monitor, vielseitige ASUS ZenScreen-Monitore und hochmoderne ProArt-Displays.

Der ROG Strix XG32UCG:

Der 31,5 Zoll große Monitor ROG Strix XG32UCG wurde speziell für professionelle Gamer entwickelt. Er bietet ein 4K Fast IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 160 Hz für flüssige Darstellungen. Seine Framerate-Boost-Funktion ermöglicht es mittels Hotkey zwischen 4K @160 Hz und Full HD @320 Hz zu wechseln. Ideal für jeden, der immersives FPS- und AAA+-Gameplay wünscht. Dank FreeSync Premium-Unterstützung, G-SYNC-Kompatibilität und variable Bildwiederholraten (VRR) wird ein nahtloses, tearingfreies Spielerlebnis möglich. Für eine Kompatibilität mit diversen Signalquellen bietet der Monitor DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 und USB-C mit 15 W Power Delivery. Über das ASUS DisplayWidget Center lassen sich Monitoreinstellungen mittels Mausklick anpassen. Als weitere Features bietet der ROG Strix XG32UCG die Aura Sync-Technologie sowie Ki-Verbesserungen, wie Dynamic Crosshiar und Dynamic Shadow Boost.

ASUS ZenScreen Smart MS32UC – die intelligenteste Wahl:

Der mit dem CES Innovation Award 2025 ausgezeichnete ASUS ZenScreen Smart MS32UC bereichert jeden Raum mit den Unterhaltungsmöglichkeiten und der Produktivität von Google TV. Das 31,5 Zoll große IPS-Display besitzt eine UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und einen 98 % DCI-P3-Farbraum. Für ein intensiveres, audiovisuelles Erlebnis kommen zwei nach vorne gerichtet 5-W-Lautsprecher von Harman Kardon zum Einsatz. Der Monitor unterstützt verschiedene HDR-Formate, wie HDR10 und HLG. Zudem erfüllt er VESA DisplayHDR 400. Eine kabellose Miracast- und Chromecast-Unterstützung runden die Ausstattung ab. Darüber hinaus bietet der Monitor USB-Typ-C mit 90 W Power Delivery, HDMI, DisplayPort und einen USB-Hub. Für die drahtlose Konnektivität gibt es 2,4 GHz/5 GHz WiFi und Bluetooth 5.2.

Google TV umfasst bis zu 10.000+ Apps, personalisierte Empfehlungen und KI-Funktionen. Ebenfalls ist eine Multiplattform-Live-Streaming-App integriert, mit der man Inhalte auf bis zu vier Online-Plattformen gleichzeitig übertragen kann.

ASUS ZenScreen MB27ACF – der Arbeitsbereich neu definiert:

Mit einer Diagonale von 27 Zoll, einem IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz und einer QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln ist der ASUS ZenScreen MB27ACF ideal für die alltägliche Unterhaltung und gelegentliche Spiele. An der dicksten Stelle misst der Monitor gerade einmal 5,4 mm und ist somit besonders dünn, zudem wiegt er nur 3 kg. Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet der Monitor eine größere Bildschirmfläche bei einem geringeren Gewicht. An Anschlüssen stehen HDMI, USB-Typ-C mit 70 W Power Delivery und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Für eine leistungsstarke Audioübertragung sind ein intelligenter Verstärker, ein Subwoofer und ein 2.1-Kanal-Ausgang integriert. Mit dem ASUS DisplayWidget Center lassen sich alle Optionen auch bequem mit der Maus bedienen. Der Standfuß mit Tischklemme-Clamp ist platzsparend und besitzt eine z-Achsen-Einstellung. Durch das vielseitige Standfußdesign und eine Trennwandhalterung bietet der Monitor viel Flexibilität, um ihn in Setups zu integrieren.

ASUS ZenScreen MB169CK – flexible Aufstellung:

Der tragbare ASUS ZenScreen MB169CK misst 15,6 Zoll in der Diagonalen und besitzt ein IPS-Panel mit FullHD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Er besitzt einen abnehmbaren 360°-Kickstand, der im hinteren Stativanschluss verschraubt wird. So kann man den Standfuß bei Nichtgebrauch einfach abnehmen. Alternativ kann man den Monitor auch an einer Wandhalterung befestigen. Für die Konnektivität bietet der Monitor zwei USB-C-Anschlüsse, einmal Mini-HDMI und einen Kopfhöreranschluss. Helligkeit, Kontrastverhältnis und die automatische Rotation lassen sich über das ASUS DisplayWidget Center bequem anpassen.

ProArt Display 6K PA32QCV – unglaublich gut sehen:

Mit seinem 32 Zoll großen Panel mit einer Auflösung von 6016 x 3384 Pixeln bietet das ProArt Display 6K PA32QCV eine besonders hohe Auflösung mit einer sehr guten Pixeldichte. Dank einer 98 % DCI-P3- und 100 % sRGB-Abdeckung gepaart mit der angestrebten VESA DisplayHDR600-Zertifizierung bietet er eine naturgetrue Farbwiedergabe. Die ASUS LuxPixel-Technologie beinhaltet eine Anti-Glare- und Low-Reflexion-Beschichtung (AGLR), wodurch ein papierähnlicher Bildschirmeffekt entsteht. Die Beschichtung sorgt für eine außergewöhnliche Pixel-Farbtreue und schärfere Details. Der Monitor ist Calman-geprüft und werksseitig kalibriert. So erreicht eine Farbgenauigkeit von Delta E<2. ASUS Light Sync nutzt Sensoren für Umgebungslicht und Hintergrundbeleuchtung, um eine noch bessere Farbwiedergabe zu erreichen.

An Anschlüssen stehen zwei Thunderbolt-4-Ports mit 96 W Power Delivery, DisplayPort 1.4 (mit Dislpay Stream Compression, HDMI 2.1 und ein USB-Hub zur Verfügung. Dank des integrierten Auto-KVM kann man zwei angeschlossene PCs problemlos mit nur einer Maus und Tastatur bedienen. Der ergonomische Standfuß bietet Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höheneinstellungen.

ProArt Display PA32UCE und PA27UCGE – außergewöhnliche Farbpräzision:

Die beiden ProArt Displays PA32UCE und PA27UCGE richten sich an Videokreateure und Coloristen, die eine 4K-Auflösung und professionelle Farbgenauigkeit suchen. Beide Monitore bieten HDR-Unterstützung (HDR10 und HLG), eine 600 Nits starke Hintergrundbeleuchtung und einen zu 98 % abgedeckten DCI-P3-Farbraum. Beide Monitore sind auf eine Farbgenauigkeit von Delta E<1 vorkalibriert. ASUS Light Sync sorgt auch hier für eine automatische Anpassung der Hintgergrundbeleuchtung an die Gegebenheiten. Das ProArt Display PA27UCGE bietet zudem eine Bildwiederholfrequenz von 160 Hz.

Beide Monitore besitzen ein Flip-Colorimeter, um langfristig die Farbgenauigkeit zu erhalten. Auch hier finden sich die LuxPixel-Technologien mit Anti-Glare und Low-Refleciton (AGLR). An Anschlüssen bietet der Monitor DisplayPort via USB-C mit 96 W Leistung, Anti-Glare- und Low-Reflection-Technologie.

Weitere Informationen finden sich bei ASUS.